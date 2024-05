Jennifer Lopez e Ben Affleck estão há meses frequentando terapia de casal

'Tudo é briga', contou fonte próxima ao casal de celebridades que afirma que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão há meses fora de sintonia

Em meio a boatos de separação, uma fonte próxima a Jennifer Lopez e Ben Affleck abriu detalhes sobre como anda a relação do casal de celebridades. Uma fonte ligada às duas celebridades contou à revista US Weekly que elas estão “há meses fora de sintonia”, mas também foram atrás de ajuda para resolver seus dilemas e estão indo a terapia de casal.

A novidade sobre a terapia é um contraponto a outros relatos recentes vindos dos Estados Unidos de que os advogados do casal já teriam dado início aos seus trabalhos tendo em vista um possível divórcio.

“A Jen e o Ben estão tendo problemas no casamento”, contou a fonte. “Eles começaram a se desentender há alguns meses, em meio aos preparativos da Jen para sua turnê”. O contato disse que a artista está “muito focada no trabalho”:

“Eles estão em páginas completamente diferentes no momento”. Já outra fonte disse que as tensões são tamanhas que o ator optou viver em outro imóvel, deixando a esposa sozinha na mansão dos dois.

O relato sobre as sessões de terapia foi exposto por uma fonte da revista InTouch Magazine: “O Ben tem uma crença limitada em terapia, mas está disposto a ajudar e participar com a mente aberta, mesmo que ele odeie todas as humilhações envolvidas no processo”.

A fonte ainda afirmou que o ator tem “uma alta tolerância a conflitos” e “uma disposição a discussões mais do que a maioria dos caras”. A fonte ainda relatou que “tudo é uma briga” para o casal nos últimos tempos.

Jennifer Lopez volta a ser vista com Ben Affleck após rumores de crise

A atriz Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck estão nas manchetes internacionais por causa dos rumores de uma suposta crise no casamento deles. Em meio aos boatos de que eles estariam prestes a se separarem, os dois foram vistos juntos em um evento dos filhos.

De acordo com o site da revista People, Jennifer e Ben foram vistos por fontes em Los Angeles ao se juntarem em uma atividade extracurricular dos filhos. O informante disse que eles chegaram ao local separados, mas ficaram o tempo todo juntos e usavam as alianças de casamento.