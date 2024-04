Christina Rocha pediu demissão do SBT? Entenda afastamento

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT esclarece sobre afastamento de Christina Rocha do 'Tá na Hora'

Nesta quarta-feira, 17, o SBT anunciou o afastamento da apresentadora Christina Rocha (66) do comando do Tá na Hora, novo telejornal do canal, ela ficará fora após a morte de seu cunhado. Depois dessa informação começaram as especulações: a apresentadora pediu demissão da emissora? Ela foi demitida? Ficará fora por quanto tempo?

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT aproveitou para esclarecer que Christina Rocha não foi afastada pela emissora, a apresentadora quem pediu para ficar fora da atração após perder um parente próximo. Eles também comentaram que vão atualizar a imprensa sobre novas informações.

A CARAS Brasil também procurou a equipe de comunicação da comunicadora para obter mais detalhes sobre o seu afastamento da emissora, mas eles informaram que Chris prefere não comentar sobre o assunto, no momento.

Com isso, fica evidente que a apresentadora não pediu demissão ou foi demitida do canal. Ela apenas está fora, por um determinado período, para se dedicar a sua família. Não procede a informação de que ela saiu por conta de brigas nos bastidores.

Após Christina solicitar seu afastamento da atração, o SBT informou a nova substituta da apresentadora durante esse período, a escolhida foi Márcia Dantas (36), ela vai dividir o palco do programa com Marcão do Povo (44), enquanto Chris não retorna.

O pronunciamento foi feito pelo SBT e pela assessoria de Chris Rocha por meio de um comunicado enviado à imprensa. Confira:

"A assessoria de comunicação informa que, reforçando a importante presença feminina na revista popular “Tá na Hora”, a partir desta quarta-feira, Márcia Dantas estará interinamente ao lado de Marcão do Povo no comando da atração. Por tempo indeterminado, a jornalista assumirá o lugar de Christina Rocha enquanto a apresentadora não volta às suas atividades na televisão. Christina está afastada por questões pessoais e pretende, neste momento, se dedicar à família após a perda de um ente querido".