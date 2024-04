Por que Christina Rocha está afastada? Saiba quando apresentadora volta ao SBT

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT esclarece sobre afastamento de Christina Rocha do comando do 'Tá na Hora'

Tem quase uma semana que a apresentadora Christina Rocha (66) está afastada do comando do Tá na Hora, novo telejornal do SBT. Após sua saída, começaram as especulações: por que ela está fora tanto tempo? Quando vai retornar ao comando da atração?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT esclarece que Christina está fora do programa por conta da morte de seu cunhado. Ela não ficará fora por muito tempo da nova revista eletrônica da emissora, está de luto, mas deve retornar com as suas atividades ainda essa semana.

Eles também reforçam que não procede à informação da saída definitiva de Christina Rocha do programa. O afastamento dela é por pouco tempo e até se recuperar. A CARAS Brasil também procurou a equipe de comunicação da apresentadora para dar mais detalhes sobre o período que ficou fora do programa.

Eles informaram que Christina Rocha tirou a última semana para ficar com a irmã e seus familiares, e a questão do afastamento e abalo emocional foi por conta de toda situação envolvendo o cunhado, tido como um irmão por Christina.

A apresentadora é muito próxima de sua família e na última sexta-feira, 12, a comunicadora anunciou a morte de seu cunhado. Esse é o motivo do afastamento de Christina do programa, qualquer outra informação relacionada a saída dela não procede! Ela pediu afastamento para estar próxima de seus familiares nesse momento de luto.

Christina Rocha, uma das veteranas da TV, estreou o Tá na Hora, o telejornal brasileiro de apelo popular no dia 18. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 17h30 da tarde. Ela divide o comando do programa com Marcão do Povo (44) e a atração leva as últimas informações sobre cotidiano e reportagens especiais.