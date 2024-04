SBT anuncia a substituta de Christina Rocha no Tá na Hora

SBT emite comunicado para revelar o motivo da ausência de Christina Rocha no programa Tá na Hora e diz quem vai substituí-la

A apresentadora Christina Rocha precisou se afastar do comando do programa Tá na Hora, do SBT, e a emissora anunciou sua substituta. A comunicadora apresenta a atração ao lado de Marcão do Povo nas tardes da emissora, mas está longe da telinha enquanto enfrenta o luto pela morte de um parente .

Por isso, o SBT contou que convocou a apresentadora Márcia Dantas para dividir o palco com Marcão do Povo enquanto Rocha não retorna. A notícia foi dada por meio de um comunicado oficial emitido nesta quarta-feira, 17.

"A assessoria de comunicação informa que, reforçando a importante presença feminina na revista popular “Tá na Hora”, a partir desta quarta-feira, Márcia Dantas estará interinamente ao lado de Marcão do Povo no comando da atração. Por tempo indeterminado, a jornalista assumirá o lugar de Christina Rocha enquanto a apresentadora não volta às suas atividades na televisão. Christina está afastada por questões pessoais e pretende, neste momento, se dedicar à família após a perda de um ente querido", afirmaram.

Christina Rocha anunciou a morte do cunhado

Há menos de uma semana, Christina Rocha desabafou sobre a morte do seu cunhado em um post nas redes sociais e lamentou a partida dele.

"A vida realmente é um sopro... não avisa o seu fim, não nos prepara para o que ou quem vamos perder... por isso precisamos amar e valorizar todos os dias aqueles que estão sempre com a gente em presença, atitudes, em palavras e em amor… não temos como saber se o depois existirá. Vai com Deus Zé, meu cunhado querido que amo como um irmão, a gente se encontra um dia pra tomar um whisky aí no céu Te amo!", declarou.