BBB 24: Saiba curiosidades dos finalistas no hotel

Leo Dias divulga informações dos bastidores de como foi a hospedagem dos três finalistas em um hotel no Rio de Janeiro após o BBB 24

Os três finalistas do BBB 24, Davi, Isabelle e Matteus, saíram do reality show na madrugada de quarta-feira, 17, e ficaram hospedados em um hotel no Rio de Janeiro até este sábado, 20, quando voltaram para suas cidades natais. Eles ficaram na capital fluminense enquanto cumpriam a agenda de gravações e entrevistas na Globo.

Assim, o colunista Leo Dias revelou algumas curiosidades dos bastidores da presença deles no hotel. O colunista contou que Isabelle e Matteus chamaram a atenção pelo clima de romance nos corredores do hotel. Sempre que se encontravam, os dois trocavam carinhos e indicavam que realmente possuem química no realcionamento.

Inclusive, Matteus se destacou pela sua simpatia e educação com todos que o encontravam no hotel. Por sua vez, o campeão Davi chamou a atenção pela quantidade de seguranças. Ele andavam com 3 seguranças ao seu lado 24 horas por dia. Mesmo assim, ele parecia bem à vontade, sempre andando sem camiseta e de chinelo.

Davi nega rumores de separação

Na manhã deste sábado, 20, Davi negou de vez os rumores de que estaria em processo de separação com Mani Reggo. Em participação no É de Casa, o campeão do BBB 24 confirmou que continua em um relacionamento, que já existe há cerca de um ano e meio.

"Parem de ficar falando que eu não estou com a minha nega. É minha nega!", afirmou o baiano.

Na sequência, Davi ainda chamou Mani para cozinhar com ele no programa. "Venha, minha filha, venha pegar seu calabreso", brincou.

Na noite da última sexta-feira, 19, Davi surgiu nervoso em uma live e confrontou os rumores sobre sua vida pessoal. Ainda no É de Casa, ele explicou que está sem tempo para compromissos pessoais por conta da agenda que precisa cumprir após deixar a casa mais vigiada do Brasil.

"Não estou tendo nem tempo de dormir direito. Então, está muito corrido", disse ele, que completou dizendo que, neste sábado, se encontrará com Mani para ver a família em Salvador pela primeira vez após a Final do BBB 24.