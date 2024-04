Davi surge nervoso após notícia de separação: "Minha vida eu resolvo"

Após notícia de suposta separação de Davi e Mani Reggo, o campeão do BBB 24 surgiu enfurecido em live transmitida nas redes sociais

Na noite da última sexta-feira, 19, Davi apareceu revoltado em live transmitida em seu perfil oficial no Instagram. Com o vazamento de sua possível decisão de separação com Mani Reggo, o campeão do BBB 24 usou as redes sociais para pedir que parem de falar sobre sua vida.

“Eu, Davi, fui muito vítima disso! Mas eu estou vivo e de pé, forte! Eu consegui chegar no topo, mas eu lutei muito! Eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto, tá bom? uma boa noite a todos vocês”, disparou o ex-brother.

O baiano aproveitou para agradecer o apoio dos fãs, mas deixou um último recado. “Quero agradecer a todos os meus fãs do Brasil que me apoiaram no momento que eu mais precisei. Muito obrigado a todos vocês! A minha vida eu resolvo, não preciso de ninguém para resolver ela por mim! Uma boa noite a todos!“, finalizou Davi.

Davi manda mensagem em live no Instagram:



"A minha vida eu resolvo, não preciso de ninguém pra resolver ela por mim". pic.twitter.com/JVVQljUJH3 — PAN (@forumpandlr) April 20, 2024

Davi e Mani Reggo terminaram relacionamento, diz jornalista

Após demora para se reencontrarem com o término do BBB 24, o campeão da edição Davi e sua namorada, Mani Reggo, podem ter terminado o relacionamento. Segundo o jornalista Luiz Bacci, o casal teria tido uma conversa privada e decidido colocar um fim em seu romance.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, o comunicador disse que, por meio de fontes de extrema confiança, Davi e Mani se encontraram em um hotel no Rio de Janeiro e tiveram a conversa em um quarto reservado para o casal.

"A informação é de que foi uma conversa muito tensa, onde a Mani tentou dar a visão dela para o Davi sobre toda a situação: o relacionamento do casal, o comportamento de Davi dentro da casa, fora da casa", afirmou o jornalista.

Luiz ainda disse que o baiano já teria contratado um advogado para lidar com toda a situação e repartir os bens do casal. "[Davi] estaria disposto a dividir o prêmio do Big Brother Brasil com a Mani, os quase 4 milhões de reais", revelou ele.

Por fim, o jornalista explicou que o campeão do BBB 24 estaria com pressa de assinar toda a documentação do fim da união estável para que seus próximos contratos de publicidade não fossem afetados pela separação.

Confira: