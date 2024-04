Davi rebate rumores de término e confirma relacionamento com Mani Reggo

Em meio aos rumores de que Davi teria se separado de Mani Reggo após vencer o BBB 24, o baiano confirmou que continua em um relacionamento

Na manhã deste sábado, 20, Davi negou de vez os rumores de que estaria em processo de separação com Mani Reggo. Em participação no É de Casa, o campeão do BBB 24 confirmou que continua em um relacionamento, que já existe há cerca de um ano e meio.

"Parem de ficar falando que eu não estou com a minha nega. É minha nega!", afirmou o baiano.

Na sequência, Davi ainda chamou Mani para cozinhar com ele no programa. "Venha, minha filha, venha pegar seu calabreso", brincou.

Na noite da última sexta-feira, 19, Davi surgiu nervoso em uma live e confrontou os rumores sobre sua vida pessoal. Ainda no É de Casa, ele explicou que está sem tempo para compromissos pessoais por conta da agenda que precisa cumprir após deixar a casa mais vigiada do Brasil.

"Não estou tendo nem tempo de dormir direito. Então, está muito corrido", disse ele, que completou dizendo que, neste sábado, se encontrará com Mani para ver a família em Salvador pela primeira vez após a Final do BBB 24.

🚨URGENTE: Ao vivo no É De Casa, Davi afirma que ainda está NAMORANDO Mani e que as notícias que saíram ontem são falsas. pic.twitter.com/q3SOzJEnO6 — CHOQUEI (@choquei) April 20, 2024

Davi convida Mani Reggo para 'É de Casa'

Na manhã deste sábado, 20, Davi participou do 'É de Casa', da TV Globo. Durante o bato-papo no quadro de culinária, a apresentadora Rita Batista pediu para que ele convidasse sua namorada para a atração. Mesmo estando no Rio de Janeiro, onde ficam os estúdios da emissora, Mani Reggo não participou ao lado do baiano em meio aos rumores de término do relacionamento.

"Quero fazer um convite. Mani, venha, mulher! Tu tá aqui no Rio de Janeiro. Chame aí sua mulher!", disse Rita. "Venha, meu amor, cozinhar comigo. Bora juntar aqui nessa cozinha, eu e você fazer aquela feijoada que a gente fazia lá em casa", respondeu o campeão do BBB 24.