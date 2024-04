Em meio a rumores de término, Davi convida Mani Reggo para 'É de Casa'

Durante participação no 'É de Casa', Davi atendeu o pedido da apresentadora do programa e fez um convite para Mani Reggo: "Venha, meu amor"

Na manhã deste sábado, 20, Davi participou do 'É de Casa', da TV Globo. Durante o bato-papo no quadro de culinária, a apresentadora Rita Batista pediu para que ele convidasse sua namorada para a atração. Mesmo estando no Rio de Janeiro, onde ficam os estúdios da emissora, Mani Reggo não participou ao lado do baiano em meio aos rumores de término do relacionamento.

"Quero fazer um convite. Mani, venha, mulher! Tu tá aqui no Rio de Janeiro. Chame aí sua mulher!", disse Rita. "Venha, meu amor, cozinhar comigo. Bora juntar aqui nessa cozinha, eu e você fazer aquela feijoada que a gente fazia lá em casa", respondeu o campeão do BBB 24.

Davi chamando a Mani para cozinhar com ele no é de casa

DAVI NO E DE CASA pic.twitter.com/tTx8qlLjEc — focalize🦭🚗 (@focalizeofc) April 20, 2024

Davi surge nervoso após notícia de separação

Na noite da última sexta-feira, 19, Davi apareceu revoltado em live transmitida em seu perfil oficial no Instagram. Com o vazamento de sua possível decisão de separação com Mani Reggo, o campeão do BBB 24 usou as redes sociais para pedir que parem de falar sobre sua vida.

“Eu, Davi, fui muito vítima disso! Mas eu estou vivo e de pé, forte! Eu consegui chegar no topo, mas eu lutei muito! Eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto, tá bom? uma boa noite a todos vocês”, disparou o ex-brother.

O baiano aproveitou para agradecer o apoio dos fãs, mas deixou um último recado. “Quero agradecer a todos os meus fãs do Brasil que me apoiaram no momento que eu mais precisei. Muito obrigado a todos vocês! A minha vida eu resolvo, não preciso de ninguém para resolver ela por mim! Uma boa noite a todos!“, finalizou Davi.