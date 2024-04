Ex-BBB, Isabelle celebra ancestralidade no Dia dos Povos Indígenas

Isabelle aproveitou a data que se celebra o Dia dos Povos Indígenas no Brasil para refletir sobre a própria ancestralidade

Isabelle celebrou a ancestralidade indígena, nesta sexta-feira, 19, comemorando o Dia dos Povos Originários no Brasil. A Cunhã Poranga refletiu sobre a necessidade de respeitar os povos indígenas e também a preservação da floresta amazônica.

"Hoje, 19 de abril, celebramos a sabedoria ancestral e a resiliência dos povos originários. Os povos indígenas carregam em suas histórias o peso de conflitos, invasões e genocídios que ecoam por gerações. E é nessa resistência incansável, nessa luta pela proteção da floresta e pelos direitos de seus povos, que encontramos uma fonte poderosa de inspiração para continuar lutando", disse a ex-BBB na publicação.

No vídeo, Isabelle resgatou momentos em que esteve em profunda conexão com suas raízes dentro e fora do reality show, participando de rituais e também do tradicional Festival de Partins, em que ela é a cunhãporanga do Boi Garantido, que disputa espaço com a alegoria do Boi Caprichoso.

Durante o reality show, Isabelle exaltou diversas vezes a descendência e se mostrou feliz em compartilhar isso: "Contar histórias e falar sobre as curiosidades que representam nossa ancestralidade indígena foi uma das minhas missões no BBB 24. Fico muito feliz e grata por impulsionar essa luta tão importante e significativa!", finalizou a legenda.

Isabelle analisa trajetória no BBB 24 e planos pós-reality

A manauara entrou no jogo certa de que iria honrar sua cultura e seguir seu coração, e foi assim até o último dia de reality show. Confiante em seus objetivos, a sister se arriscou em um jogo solo, capaz de levá-la à tão sonhada Final.

Em entrevista ao GShow, a terceira colocada da edição refletiu sobre suas amizades, estratégias e a força de sua participação fora da casa, que conseguiu unir os bois Caprichoso e Garantido, do Festival de Parintins, em prol de sua permanência no BBB.

"Meu maior objetivo era, de fato, ser campeã. E eu consegui alcançar. Essa vitória vem independentemente do pódio, em um sentimento de merecimento com o carinho do povo, os trabalhos que já estão chegando. Eu entrei com o interesse de ser campeã, e saio campeã", ressaltou a cunhã-poranga.