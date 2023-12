O que aconteceu com noivado de Vitória Strada em 2023? Relembre término

Vitória Strada viveu término de noivado com Marcella Rica antes de ser flagrada com ex-BBB neste final de ano

Vitória Strada teve um ano agitado em 2023. Antes de ser flagrada com a ex-BBBBiancaAndrade neste final de ano, a atriz viveu o término de seu noivado com Marcella Rica em julho, após quatro anos de relacionamento. Relembre término e entenda o que aconteceu.

Juntas desde 2019, Vitória Strada e Marcella Rica viviam noivado há dois anos quando decidiram colocar um fim no relacionamento. No dia 5 de julho deste ano, o então casal pegou os fãs de surpresa ao fazer o anúncio do término nas redes sociais: "Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz".

"Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos”, acrescentaram.

No comunicado, Vitória Strada e Marcella Rica explicaram que o fim do relacionamento não atrapalharia a amizade cultivada entre as duas e refletiram sobre o momento difícil. “Seguimos sendo amigas. Por isso, não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos".

