Vitória Strada celebra o aniversário da ex-noiva e declara: "Te amo, coisa linda"

Meses após terminar seu noivado com Marcella Rica, a atriz Vitória Strada celebrou o aniversário da ex-noiva nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 16, a atriz Marcella Rica está completando 32 anos de vida. Em celebração dessa data especial, a artista decidiu cair na noite e aproveitar com seus amigos mais um aniversário. E a reunião contou com sua ex-noiva, a atriz Vitória Strada.

Separadas desde julho deste ano, as duas afirmaram que continuaram amigas mesmo após o término. E isso foi provado novamente quando Strada publicou um vídeo de Marcella comemorando em seus stories. Na publicação, a loira apareceu com um bolo na mão, enquanto cantava parabéns com seus convidados.

Na ocasião, sua ex lhe deixou uma linda homenagem e se declarou. "Feliz aniversário pra dona das covinhas mais lindas desse mundo! Te amo, coisa linda! Tô aqui pra tudo, não esquece", escreveu Vitória.

Vale lembrar que Marcella recentemente também comemorou o aniversário da ex, que completou 27 anos no último dia 12. "Todas as coisas mais lindas desse mundo. Todo amor que houver nessa vida. Feliz ano novo, prota", escreveu a artista em seus stories, em homenagem à Vitória.

Vitória Strada se despede da Globo após 6 anos

Em agosto, a atriz Vitória Strada revelou que estava encerrando seu contrato com a Rede Globo. A artista, que estreou na emissora em 2017, foi dispensada do elenco fixo da emissora e contou em suas redes sociais que passará a assinar por obra que for participar.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista falou um pouco sobre a sua trajetória na TV. "Na Globo foi onde tudo começou, onde aprendi sobre meu ofício, onde fiz amigos. As trocas profissionais e os aprendizados me acompanharão por toda a minha vida. O meu sentimento é de profunda gratidão e respeito", declarou. "O modelo de contrato muda, mas a relação segue firme e forte. Sei que ainda temos muitas histórias para contar", disse ainda.

Em seu perfil no Instagram, a artista fez um post de despedida ao postar um vídeo reunindo cenas. "A minha trajetória se mistura com a Globo. Foi onde tudo começou, onde aprendi sobre o meu ofício, onde fiz amigos cujas trocas profissionais e aprendizados me acompanharão por toda a minha vida. Também foi onde vocês começaram a me acompanhar e me acompanham até hoje. O meu sentimento é de profunda gratidão e respeito. Tenho orgulho das protagonistas que vivi e das histórias que contei junto a emissora. Júlia, Cris, Kyra, Cleide e Maria Vitória tem um lugar muito importante no meu coração. A partir de agora o modelo de contrato muda, mas a relação segue firme e forte, pois sei que ainda temos muitas histórias para contar".