Vitória Strada encerra contrato com a Globo após seis anos: ''Onde tudo começou''

Atriz Vitória Strada não renova contrato e é dispensada da Globo após 6 anos na emissora

A atriz Vitória Strada é mais uma artista que está encerrando seu contrato com a Rede Globo. A artista, que fez sua estreia na TV em 2017, foi dispensada do elenco fixo da emissora e passará a assinar por obra.

"Na Globo foi onde tudo começou, onde aprendi sobre meu ofício, onde fiz amigos. As trocas profissionais e os aprendizados me acompanharão por toda a minha vida. O meu sentimento é de profunda gratidão e respeito", declarou Strada ao Jornal O Globo. "O modelo de contrato muda, mas a relação segue firme e forte. Sei que ainda temos muitas histórias para contar", disse ainda.

Segundo informações da coluna, Vitória Strada já tem um projeto previsto na emissora. Neste ano, celebridades como Giovanna Antonelli, Gloria Pires e Vanessa Giácomo também se despediram da Globo.

Em seu perfil no Instagram, a artista fez um post de despedida ao postar um vídeo reunindo cenas. "A minha trajetória se mistura com a Globo. Foi onde tudo começou, onde aprendi sobre o meu ofício, onde fiz amigos cujas trocas profissionais e aprendizados me acompanharão por toda a minha vida. Também foi onde vocês começaram a me acompanhar e me acompanham até hoje. O meu sentimento é de profunda gratidão e respeito. Tenho orgulho das protagonistas que vivi e das histórias que contei junto a emissora. Júlia, Cris, Kyra, Cleide e Maria Vitória tem um lugar muito importante no meu coração. A partir de agora o modelo de contrato muda, mas a relação segue firme e forte, pois sei que ainda temos muitas histórias para contar".

>>Vitória Strada descobriu bissexualidade após beijar famosa

Vale lembrar o último trabalho de Strada em novelas foi em Salve-se Quem Puder (2020). Vitória fez sua estreia em Tempo de Amar (2017) como protagonista e também trabalhou em Espelho da Vida (2018). Em 2022, participou do quadro do Domingão, Dança dos Famosos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada (@vitoriastrada_)

Vitória Strada reflete sobre evolução e riscos após término

Recentemente, a atriz Vitória Strada usou suas redes sociais para compartilhar algumas reflexões! A artista anunciou recentemente o fim do noivado com Marcella Rica depois de quatro anos juntas. A notícia do término surpreendeu porque em junho Vitoria viralizou ao contar detalhes da primeira vez entre as duas em um relato corajoso em participação no disse ao Que História é Essa, Porchat?, exibido pelo canal a cabo GNT.

A famosa usou seu perfil para falar sobre vida, evolução e riscos. “Ela está evoluindo. Eu sou ela”, dizia um dos posts compartilhados pela atriz em seu perfil oficial no Instagram. “Às vezes, o que nos chega está muito além da nossa compreensão”, dizia uma segunda postagem. Vitória também falou sobre a rotina em uma outra arte nas redes sociais.