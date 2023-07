Vitória Strada reflete sobre evolução e riscos após término com Marcella Rica

Vitória Strada e Marcella Rica terminaram noivado depois de quatro anos de relacionamento

Nesta terça-feira, 11, a atriz Vitória Strada usou suas redes sociais para compartilhar algumas reflexões! A artista anunciou recentemente o fim do noivado com Marcella Rica, há uma semana, depois de quatro anos juntas. A famosa usou seu perfil para falar sobre vida, evolução e riscos.

“Ela está evoluindo. Eu sou ela”, dizia um dos posts compartilhados pela atriz em seu perfil oficial no Instagram. “Às vezes, o que nos chega está muito além da nossa compreensão”, dizia uma segunda postagem. Vitória também falou sobre a rotina em uma outra arte nas redes sociais.

“Você, em inabalável rotina, calculando os riscos dos pequenos mistérios cotidianos”, dizia. Além disso, Vitória fechou o carrossel com um meme. “A vida é uma jornada. Minha jornada”, estava escrito, enquanto um vídeo viral de uma garotinha assustada passeava em um brinquedo de parque de diversões.

Acabou! Relacionamento de Marcella Rica e Vitória Strada chega ao fim e deixa internautas chocados

As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica, de 26 e 31 anos, respectivamente, chocaram seus seguidores ao anunciarem o fim do seu relacionamento. Juntas desde 2019, a notícia do término veio após dois anos de noivado. As duas compartilharam uma foto do casal em seu Instagram e desabafaram sobre o término.

"Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", explicou a atriz da novela 'Salve-se Quem Puder'.

