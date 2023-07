Vitória Strada descobriu bissexualidade após beijar famosa; relembre

A atriz Vitória Strada já confessou aos fãs detalhes de como percebeu que estava apaixonada por outra mulher

A atriz Vitória Strada (26) surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 5, ao revelar o fim do relacionamento com Marcella Rica (31). O romance entre as duas iniciou em 2019 e causou um mega impacto até mesmo para pessoas próximas à global, que até então nunca havia se relacionado com outras mulheres.

"E foi tudo muito natural, a gente se conheceu e pegamos contato uma da outra. O que acho mais doido é que, no início, olhava pra ela como amiga, mas eu estava entendendo o que era aquilo . Era um caminho louco para mim, eu estava entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu passei a esperar mensagem (de celular) dela. Amigas não fazem borboletas no estômago, então eu falei: 'Ih gente, tem uma coisa aí ", contou Vitória ao Gshow.

Apesar da descoberta tardia, o relacionamento com Marcella foi importante para Vitória se perceber enquanto uma mulher bissexual. Em conversa com os seguidores no Instagram, ela garantiu que seu interesse por homens não acabou e garantiu que suas experiências anteriores não foram invalidadas.

"Me considero bi. Porque tudo o que eu vivi antes de conhecer a Ma foi verdadeiro, foi real, foi de verdade. Foi intenso também. Então, me considero bi", afirmou.

Vale destacar que, por um bom tempo, Vitória passou a ser alvo de comentários de ódio por exibir sua sexualidade nas redes sociais sem medo. Mas apesar dos ataques, ela não se abateu e aproveitou para estreitar cada vez mais os laços com os fãs.

Em resposta aos internautas preconceituosos, ela usou a plataforma para compartilhar mensagens de amor e orgulho. Muitas vezes, a artista chegou a aconselhar fãs sobre como falar com a família sobre a sexualidade.

"O que posso contar da minha experiência é que sempre me dei muito bem com a minha mãe. Ela sempre foi minha grande amiga. Então, acho que, quando é tudo contado e explicado com amor, fica muito mais fácil", disse Vitória.

Pouco antes de estrear como protagonista da novela Salve-se Quem Puder, ela afirmou que não teve dificuldade para aceitar que estava apaixonada por outra mulher, visto que faz parte de uma geração que lida com naturalidade com o assunto.

"Não foi questão de assumir. Chega um momento que não tinha outra opção. Foi muito natural. É uma coisa que eu não vejo problema em falar. Sou bem nova, de uma geração que já encara isso com mais naturalidade", disse ela, que completou: "Sei que gerações mais velhas sofreram mais. Isso me faz ter esperança de que as coisas estão evoluindo. Acho que o mundo está aprendendo a respeitar mais o amor do outro".