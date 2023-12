Indireta? Ex-noiva reage após Vitoria Strada ser flagrada aos beijos com ex-BBB

Ex-noiva reage após Vitoria Strada ser flagrada aos beijos com ex-BBB; fotos caíram nas redes sociais neste final de semana

Uma publicação da atriz Marcella Rica nas redes sociais gerou muita repercussão neste final de semana. É que ela compartilhou uma foto com uma legenda sugestiva que deixou os seguidores intrigados.

A artista compartilhou uma foto de um tênis todo repleto de brilho e cor. Na legenda, ela mandou um recado. "Achei o tênis para casar... agora só falta a noiva", escreveu ela. Imediatamente, fãs acreditaram que a mensagem foi uma indireta para a ex-noiva da loira, a também atriz Vitoria Strada.

Isso porque ela foi flagrada aos beijos com a ex-BBB e empresária Bianca Andrade. Em cliques publicados por uma colunista, as duas que são abertamente bissexuais surgiram aos beijos e em clima de pegação.

Vitoria Strada e Marcella Ricaanunciaram o fim do noivado em julho, quando publicaram uma mensagem em conjunto nas redes sociais. "Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", explicou a atriz de 'Salve-se Quem Puder'.

Veja:

vitória strada agarrada na bianca andrade e a marcella rica assim nos storys KAKAKAKKKK tô morrendo pic.twitter.com/2WNl7iVCTq — ingrid ∞ (@onlylesbian_) December 29, 2023

As duas eram noivas

As atrizes estavam noivas desde 2021. Na época, Strada passou dois meses longe do Brasil, quando passou um tempo estudando na cidade de Los Angeles. A atriz havia chegado bem-humorada no país, posando para fotos e arrasando em seu look confortável, e até chegou a atender um fã no aeroporto Santos Dumont.

Marcella Rica ficou todo esse período longe da então noiva, uma vez que permaneceu no Brasil enquanto Vitoria Strada se aventurava em solo norte-americano.