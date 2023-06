Bem-humorada, Vitória Strada volta ao Brasil depois de meses nos EUA

Atriz e modelo Vitória Strada retorna ao Brasil após dois meses estudando em Los Angeles, EUA

Nesta segunda-feira, 19, a atriz e modelo Vitória Strada chegou ao Brasil após dois meses longe! A famosa desembarcou no aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, depois de passar um tempo nos Estados Unidos, estudando na cidade de Los Angeles.

Com muitas malas de viagem, a modelo apareceu bem-humorada, posando e sorrindo bastante para as lentes do paparazzo que estava no local. A noiva de Marcella Rica ainda atendeu a um fã durante a chegada no país.

Usando um aerolook bastante confortável, Vitória apostou em um conjunto branco de moletom, com alguns ursinhos espalhados pelas peças superiores e inferiores, completando com um óculos de sol preto. Feliz de estar de volta, a modelo acenou ao notar que estava sendo fotografada.

Vitória Strada no aeroporto - Créditos: Adão / AgNews

Vitória Strada no aeroporto - Créditos: Adão / AgNews

Vitória Strada revela perrengue com a língua na primeira noite com a noiva: "Arrasei"

Durante sua participação no Que História é Essa, Porchat?, a atriz Vitória Stradacontou aos fãs como foi sua primeira vez com a noiva, a também atriz Marcella Rica. “Peguei e grudei ela, beijei e pensei: gostei. Eu meio que já sabia o que fazer com a língua porque já tinha beijando outras pessoas. Aí fomos pra casa dela, todo mundo jantar”, contou ela. “Quando eu decido uma coisa, eu vou até o final. Eu falei: é hoje que a gente vai transar, que vou viver toda essa experiência. Eu pensei que não fazia ideia do que ia fazer”, brincou. Na casa, Marcella Rica preparou dois quartos: um para as amigas dormirem e o outro para as duas. Ela não imaginava que as duas iriam até os “finalmentes”. “Eu fui pra cima dela. Começou uma espécie de jiu-jítsu. Ela queria ter o controle e me virava de um lado. Eu pensava que eu queria ter o controle e virava do outro. Eu estava no brilho, mas tinha um pouco de raciocínio”, afirmou ela que disse que queria tomar a iniciativa porque imaginava que a amada tinha mais experiência. “Mostro que sou esforçada, tenho força de vontade”, brincou.

