Vitoria Strada revela perrengue com a língua na primeira noite com a noiva: "Arrasei"

Em um relato divertido, a atriz Vitoria Strada contou aos fãs como foi sua primeira vez com a noiva, a também atriz Marcella Rica. Soltinha, ela disse ao Que História é Essa, Porchat?, exibido pelo canal a cabo GNT, que as duas foram para a cama no dia em que também se beijaram pela primeira vez.

A estrela contou que estava apaixonada pela então amiga, mas que ainda lutava contra os sentimentos. O primeiro beijo só aconteceu durante uma festa na qual Marcella Rica estava tocando como DJ. Amigas em comum incentivaram que elas ficassem, mas a pretendente teria afirmado que estava tranquila, porque entendeu que as duas eram apenas amigas.

Ao ouvir a frase, Vitoria Strada tomou a atitude.“Peguei e grudei ela, beijei e pensei: gostei. Eu meio que já sabia o que fazer com a língua porque já tinha beijando outras pessoas. Aí fomos pra casa dela, todo mundo jantar”, contou ela.

“Quando eu decido uma coisa, eu vou até o final. Eu falei: é hoje que a gente vai transar, que vou viver toda essa experiência. Eu pensei que não fazia ideia do que ia fazer”, brincou.

Na casa, Marcella Rica preparou dois quartos: um para as amigas dormirem e o outro para as duas. Ela não imaginava que as duas iriam até os “finalmentes”. “Eu fui pra cima dela. Começou uma espécie de jiu-jítsu. Ela queria ter o controle e me virava de um lado. Eu pensava que eu queria ter o controle e virava do outro. Eu estava no brilho, mas tinha um pouco de raciocínio”, afirmou ela que disse que queria tomar a iniciativa porque imaginava que a amada tinha mais experiência. “Mostro que sou esforçada, tenho força de vontade”, brincou.

A atriz então relatou que usou a língua, mas precisou se concentrar para manter os movimentos corretos. “Eu fui na confiança e pensei: círculos podem funcionar. E funcionaram: olha o círculo que eu ganhei depois”, disser Vitoria Strada mostrando o anel de noivado. “Você começa com a língua… mas eu consegui. Ela falou que eu arrasei”, contou ela no final.

CASAMENTO?

A atriz e modelo Vitória Strada (26) comentou sobre os planos futuros para a cerimônia casamento com Marcella Rica (31), filhos e também novos trabalhos. Para ela, a chave de tudo é dar tempo ao tempo. "Sempre fui assim com tudo. As coisas acontecem no tempo certo que tem que acontecer."

Em conversa com a imprensa, diretamente do evento do reality Caravana das Drags(Amazon Prime Video), ela explicou que por enquanto não tem planos para a festa, muito menos para filhos, por estar totalmente imersa nas oportunidades de trabalho que vem surgindo.