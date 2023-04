Xuxa entrega origem de nome em reality e confessa: 'Tenho Drag no sangue'

Ao lado de Ikaro Kadoshi, a apresentadora Xuxa Meneghel comanda o novo reality Caravana das Drags

Ao lado de Ikaro Kadoshi, a apresentadora Xuxa Meneghel diz estar realizando um sonho com a apresentação do reality Caravana das Drags, programa original do Prime Video. A eterna rainha dos baixinhos revelou que já tentou trabalhar com a arte Drag nas emissoras por onde passou, como Globo e Record, mas que não teve as ideias aprovadas.

"Queria ter tido uma oportunidade antes, levei várias ideias na Globo, na Record, em tudo, mas não tive essa oportunidade. Era um sonho meu guardado numa caixinha com uma chave especial. Sempre fui muito apaixonada pela arte Drag. No meu programa tinha umas gotinhas, umas sementinhas mostrando esse trabalho. Sempre fui um pouquinho Drag", contou Xuxa.

A apresentadora, que recentemente completou 60 anos, contou, em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou, que sente ter um pouco da arte Drag em seu próprio sangue. "Tenho alguma coisa de Drag no sangue, amo isso de roupa exagerada. Minha mãe desde muito pequena me colocava em fantasia lá em Santa Rosa. E o mais bacana é essa transformação. Elas são artistas completas."

Para a realização do reality show, a cantora precisou criar uma Drag para si. Ela revela que o nome de sua personagem é Morgana Sayonara, já que sua mãe Alda Meneghel, queria batizá-la. Sua inspiração veio do espaço sideral, com referências futurísticas e com direito a ombreiras e tons metalizados. "Eu estou como um pinto no lixo", brinca Xuxa.

Xuxa conta que ao longo dos episódios do programa as 10 competidoras mostrarão várias facetas de seu trabalho, passando por costura, maquiagem, desenho, dança, canto e até mesmo dublagem. Para ela, toda a experiência durante quatro décadas de televisão ajudam a deixar o trabalho com as artistas ainda mais diferente e especial.

Por fim, a apresentadora ainda relembrou a principal lição que tirou da experiência. "São tão diferentes umas das outras, mas são unidas por uma só palavra: Preconceito. Esse preconceito que elas sofrem, sofreram e vão sofrer ainda, me fez ter certeza de que nós, que somos pessoas privilegiadas, temos que ter um olhar de compaixão e se colocar no lugar delas. Não tem aprendizado maior."

SAIBA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O REALITY CARAVANA DAS DRAGS

O reality Caravana das Drags é uma produção da Amazon Prime Video e acompanha dez artistas Drag brasileiras de todo o país em uma competição pelo título de Soberana da Caravana. Ao longo dos episódios, elas viajam por várias cidades do Brasil e enfrentam diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada um dos municípios.

Ao final de cada episódio uma Drag será eliminada após passar pelo julgamento das apresentadoras, Xuxa e Ikaro Kadoshi, e também de um convidado especial, que muda a cada prova final. O programa terá nove episódios e tem a estreia marcada para o dia 14 de abril, sendo disponibilizado na plataforma de streaming da Amazon Prime Video.