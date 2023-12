Fernanda Schneider entrega que pediu para participar do filme do Mamonas Assassinas: 'Maiores sonhos'

Em entrevista ao Aventuras na História, Fernanda Schneider falou sobre processo de criação para papel em filme do Mamonas Assassinas

Fernanda Schneider estrela Mamonas Assassinas - O Filme, que chegou aos cinemas na última quinta-feira, 28, como Adriana, personagem fictícia que representa a namorada de Dinho. Em entrevista ao Aventuras na História, a atriz falou sobre processo de criação do papel e entregou que pediu para participar da produção: "Maiores sonhos".

"Eu estava fazendo um projeto com a Valkyria, da Total Filmes. Ela comentou comigo por alto que ia ter o projeto do Mamonas Assassinas. Já contei isso milhões de vezes, mas eu falei para ela: 'Pelo amor de Deus, deixa eu ser uma árvore. Deixa eu ser qualquer coisa nesse filme. Eu quero muito, porque um dos meus maiores sonhos como atriz era estar em um filme baseado em fatos'", contou Fernanda Schneider .

A atriz explicou como foi montar a nova personagem para o filme do Mamonas Assassinas : "Fiquei muito feliz de poder trazer a Adriana, que é uma personagem fictícia. A gente criou ela, juntando várias namoradas do Dinho, para poder incrementar essa história. E é muito gratificante estar fazendo parte desse projeto".

Leia também: Atriz se inspira em Gal Costa e Marisa Monte para lançar carreira musical: 'Euforia

Além da atriz, Alberto Hinoto, intérprete de Bento no filme, também falou sobre seu papel no longa, em que intepreta o próprio tio. "Eu também não pude conhecer ele, porque nasci dois anos depois da tragédia. Para mim, poder estar atuando e fazendo ele foi uma descoberta, assim como quando você descobre algo novo. Você pode pesquisar mais sobre as pessoas de formas diferentes, que foi o que eu fiz".

"Nunca tinha procurado saber sobre a vida dele. Com amigos, com família, como ele era. Era muito superficial tudo que eu via sobre ele, na televisão, com os meninos ou por foto na família", acrescentou o ator, que estrela Mamonas Assassinas - O Filme ao lado de Ruy Brissac, Robson Lima, Adriano Tunes e Rhener Freitas.