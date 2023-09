Wesley Safadão anuncia pausa nos shows por tempo indeterminado

Equipe de Wesley Safadão diz que ele vai se afastar dos palcos por tempo indeterminado

O cantor Wesley Safadão pegou os fãs de surpresa neste domingo, 3, ao anunciar uma pausa nos shows por tempo indeterminado. A notícia foi dada por meio de um comunicado feito pela equipe do artista em seu perfil no Instagram.

Na mensagem, a equipe informou que ele teve problemas de saúde e recebeu orientação médica para desacelerar.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos”, informaram. Porém, não revelaram mais detalhes sobre o que aconteceu com a saúde do artista.

Wesley Safadão também se afastou dos palcos em 2022 por causa da saúde

Durante um breve período, Wesley Safadão precisou se dedicar aos cuidados com sua saúde em meados de 2022. Na época, ele foi diagnosticado com hérnia discal e teve dificuldades para se locomover. Após ser visto sendo amparado pela esposa para entrar em um jatinho particular, o artista passou por uma cirurgia e teve uma boa recuperação.

A cirurgia aconteceu em julho de 2022 e foi feita uma intervenção cirúrgica no disco intervertebral para a remoção de hérnia fiscal. O procedimento foi bem sucedido e ele recebeu alta pouco depois.

