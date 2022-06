Wesley Safadão apareceu sendo amparado pela esposa antes de cancelar shows

Com problema na coluna, Wesley Safadão precisou da ajuda da esposa para entrar no jatinho antes de show

O cantor Wesley Safadão sofreu uma lesão na coluna e precisou cancelar alguns shows para ficar em repouso e se recuperar. Antes do anúncio oficial, o artista apareceu andando com dificuldade em um aeroporto.

Ele precisou da ajuda da esposa, Thyane Dantas, para subir as escadas e entrar no jatinho particular. Além disso, ele apareceu recebendo massagem nas costas. “É dor”, disse ele.

Em um comunicado oficial, a equipe dele informou que o artista cancelou alguns shows para se cuidar. “A WS Shows, empresa que gerencia a carreira de Wesley Safadão, informa que por motivos de saúde do cantor, os shows que aconteceriam hoje (25/06) em Santo Antonio de Jesus / BA, Cruz das Almas/BA e Conceição do Jacuípe/BA e amanhã (26/06) em Ibicuí/BA, Santa Luzia/PB e Monteiro/PB, respectivamente, não poderão ser realizados. Wesley Safadão encontra-se em recuperação de uma lesão na coluna e por recomendações médicas ficará em repouso. O artista retomará a agenda normalmente após alta médica”, declarou.

Wesley Safadão apareceu sendo amparado pela esposa: