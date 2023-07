Wesley Safadão e Thyane Dantas comemoram aniversário da filha com festa temática

Ysis, filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, ganhou uma festa ao completar nove anos

Dia de festa! Wesley Safadão e Thyane Dantas usaram as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Ysis. A menina completou nove anos nesta sexta-feira, 14, e ganhou uma festa com o tema 'pool party'.

O cantor foi o primeiro a homenagem herdeira na internet. Em seu perfil oficial no Instagram, ele postou uma foto abraçado com a aniversariante, mostrando um pouco da decoração da festa, e a parabenizou. "9 anos da princesa do papai! Que orgulho papai tem de você! Te amo muito, meu amor!", declarou o artista.

Depois foi a vez de Thyane homenagear a filha. Nas redes sociais, a influenciadora digital postou algumas fotos da menina e algumas que elas aparecem juntas, e escreveu uma bela mensagem. "Ysis 9 anos. Filha, happy bday!!! Você é única, especial, amada e muito celebrada! Que todas as promessas do Senhor se cumpram em sua vida! Te amo, te amo, te amo, te amo", disse a mamãe coruja.

Safadão e Thyane também são pais de Dom, que está com quatro anos. O cantor ainda é pai de Yhudy, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Mileide Mihaile.

Confira as homenagens:

Esposa de Wesley Safadão causa ao surgir de vestido todo aberto

Mais um look da esposa de Wesley Safadão deu o que falar na rede social. Nesta última terça-feira, 11, Thyane Dantas compartilhou fotos curtindo a parada do cruzeiro do amado em Bahamas e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

Cobrindo apenas o necessário com um vestido preto todo aberto, a influenciadora digital deixou sua barriga toda à mostra e parte de sua perna também em evidência. Thyane ainda completou a combinação com tamancos pretos. Fazendo várias poses, ela esbanjou toda sua beleza com naturalidade, contudo dividiu opiniões mais uma vez com seu estilo ousado.