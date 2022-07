Wesley Safadão passa por cirurgia contra hérnia discal

Wesley Safadão foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, 7, e está em recuperação

07/07/2022

O cantor Wesley Safadão (33) segue com a sua luta contra as dores na região da coluna. Nesta quinta-feira, 7, ele passou por uma cirurgia no disco intervertebral para a remoção de uma hérnia discal. De acordo com a equipe dele, o artista está bem e já está no quarto em recuperação.

“Após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe do Dr. Francisco Sampaio Júnior e Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, informamos que nesta manhã o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma intervenção cirúrgica no disco intervertebral, para a remoção de hérnia discal. A cirurgia foi bem sucedida, o cantor passa bem e já está no quarto em recuperação”, informaram.

Por causa do procedimento, ele cancelou uma parte de sua agenda de compromissos. “Assim, os shows agendados até o dia 10 de julho precisarão ser cancelados. Agradecemos o carinho e a oração de todos. Em breve retomaremos a agenda de shows normalmente”, escreveram no comunicado.

Vale lembrar que Wesley Safadão começou a sentir fortes dores na região da coluna no final de junho e cancelou alguns shows. Ele chegou a ser visto andando com dificuldade e com o apoio de sua esposa, Thyane Dantas, em um aeroporto.

A mãe dele apareceu chorando nas redes sociais e pediu orações para o filho. “Boa tarde. Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele e todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, disse ela.

Confira o comunicado da equipe de Wesley Safadão: