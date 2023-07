Sinusite bacteriana: como será o tratamento de Joelma após diagnóstico clínico

Como será o tratamento de Joelma após diagnóstico clínico? Cantora segue afastada dos palcos por tempo indeterminado

A cantora Joelma foi diagnosticada nesta semana com sinusite bacteriana. A doença, muito comum no período do inverno, é a responsável pelo afastamento da cantora dos palcos que deixou os fãs assustados nos últimos dias.

A estrela paraense passou mal em um show e precisou encerrar a apresentação. Ela foi internada e passou por vários exames que detectaram o problema. A artista ainda vai seguir o tratamento em casa ao lado da família.

A versão bacteriana da sinusite é caracterizada por uma infecção dos seios da face causada por uma bactéria. Segundo médicos da Rede D'or, os principais sintomas são nariz entupido e dor ou pressão na região ao redor do nariz. Quem já apresenta alergias, pólipos nasais ou desvio de septo nasal pode ser mais propenso a ter sinusite bacteriana.

Qual é o tratamento da sinusite bacteriana?

O tratamento consiste na administração de antibióticos, ingestão de líquidos e repouso. Os médicos também podem receitar sessões de lavagem e inalação para aliviar os sintomas e auxiliar na recuperação.

Joelma paralisa agenda de shows

A pausa nos shows de Joelma foi anunciada pela equipe da cantora por meio de um comunicado nas redes sociais. “A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão”, disseram.

Por sua vez, a estrela também mandou um recado para os fãs. “Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês”, declarou.