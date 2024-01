Grávida? Larissa Manoela posa com marido e fãs notam barriguinha suspeita

Larissa Manoela posa com marido e fãs notam barriguinha suspeita; os dois comemoram juntinhos a chegada do ano novo

A atriz Larissa Manoela celebrou a chegada de 2024 em grande estilo. Recém-casada com o ator André Luiz Frambach, a musa surgiu poderosa com um look bem caprichado para comemorar o Ano Novo.

"Vem 2024! Que o novo nos traga ainda mais saúde, paz, amor e esperança", disparou ela que posou agarradinha com o amado. Só que as fotos publicadas pela atriz acabaram intrigando os fãs.

Isso porque eles notaram que ela apostou em um vestidinho mais folgado que não escondeu uma barriguinha suspeita. "Não sei porque mais a Larissa está com uma carinha de gravidinha", disse uma. "Também achei", afirmou outro fã. "A barriga está saliente", opinou outro. "Também achei, mas não tive coragem de comentar", afirmou outro admirador do casal.

Vale lembrar que o marido de Larissa Manoela também publicou um desabafo nas redes sociais. "2023 foi um ano cheio de aventuras acima de tudo, um ano com muitos desafios, porém, um ano com muitas conquistas e realizações: ano do meu casamento, ano de 2 filmes no cinema nacional, ano que voltei pros palcos", comemorou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Atriz fez reflexão nas redes sociais

Embora Larissa Manoela esteja encerrando o ano realizada com seu casamento, a atriz também lida com a ausência dos pais. Por isso, neste domingo, 31, a artista aproveitou o último dia do ano para colocar tudo em pratos limpos. Ela abriu o coração e contou como foi superar o rompimento familiar e outras dificuldades em 2023.

“2023! Que ano! Tive que ter coragem, resiliência, paciência, sabedoria, força e muita fé. Encerro esse ciclo e vejo tudo de transformador e desafiador que enfrentei e suportei. Sou grata a Deus por não me desamparar e ter me permitido evoluir e amadurecer durante o processo”, disse a atriz.