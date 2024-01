Esposa de Gusttavo Lima levanta boatos de gravidez após desabafo: "Escolhi"

Esposa de Gusttavo Lima levanta boatos de gravidez; look escolhido para o Ano Novo também intrigou os fãs nas redes sociais

Esposa de Gusttavo Lima, a musa Andressa Suita deixou os fãs com a pulga atrás da orelha nas redes sociais. É que ela mostrou o look poderoso que escolheu para a virada do ano. A influenciadora também mandou um recado curioso.

Para a data, ela apostou em um vestido inusitado bem soltinho que escondeu a barriga. Como se não bastasse, ela ainda fez um texto sugestivo sobre escolhas. "2024, estou pronta para os novos desafios que escolhi para mim. Último dia do ano no nosso paraíso particular, ansiosos pela parte que logo mais estará aqui", declarou ela.

Nos comentários, fãs acreditaram que ela vai ficar ou já está grávida. "Será gravidez? Mas ela estava bebendo no Natal", disse um. "Preocupada… acho que é baby, mais ta faltando um coração ali! Tá bem enigmática essa mensagem", disparou outro.

Recentemente, Andressa Suita chamou a atenção ao surgir com um look casual, mas nada básico e barato para viajar no avião do esposo. Na ocasião, ela chocou ao aparecer com uma bolsa de R$ 196 mil.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Natal foi em família

Após um ano com vários looks deslumbrantes, Andressa Suita não decepcionou ao exibir sua produção de Natal ao lado de Gusttavo Lima e dos filhos deles, Gabriel e Samuel. Na rede social, a modelo postou fotos da data especial com eles e chamou a atenção.

Isso porque, a família se dividiu na hora de escolher a cor da roupa. Enquanto o cantor e um dos herdeiros foi de verde, a empresária do ramo da beleza e seu outro filho foram de vermelho. Sempre roubando a cena, Andressa Suita arrasou com um vestido aberto nas costas. Com o modelo longo e bem colado ao corpo, a musa ostentou sua beleza deslumbrante ao lado da árvore luxuosa da mansão onde vivem. "Feliz Natal. Que o amor e a união estejam presentes em nossos lares", desejou ela ao revelar os registros da família.