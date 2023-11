Roberto Carlos ganha joia de CARAS

Em celebração aos 30 anos da Revista CARAS, o rei Roberto Carlos avisa: ‘Amo vocês'

É impossível falar de CARAS sem citar Roberto Carlos (82). O Rei, que já estampou inúmeras capas, abriu o camarim para receber um presente especial: a joia comemorativa dos 30 anos da publicação. “Muito obrigado à CARAS e a todos que fazem parte da revista, que tem me prestigiado e me respeitado durante todos esses anos”, destacou o ídolo, em entrevista exclusiva a Valença Sotero após cantar em

show voltado às mulheres, em SP.

Encantado com a peça feita especialmente para ele por Rosana Chinche (64), do Atelier 17, Roberto era só elogios. “Que coisa linda, bicho, que maravilha! Amo vocês!”, agradeceu ele. Diferentemente dos outros artistas contemplados com o adorno, que receberam um topázio triangular azul com escudo de ametista roxa, o item do Rei foi todo confeccionado em seu tom preferido, o azul. Além do triângulo de topázio azul sky, o item recebeu um escudo de topázio azul london.

Na ocasião, Roberto relembrou momentos registrados na publicação, como a capa de uma viagem para

Jerusalém, em 2011. “A fé é importante, ajuda a gente a andar para frente e a acreditar no futuro”, disse ele, que segue com agenda cheia! Além de shows pelo País, ele se prepara para gravar o Especial Roberto Carlos, da Globo. Na ocasião, Luísa Sonza (22) e Ana Castela (19) dividirão o palco com o ídolo.

FOTOS: ADEMAR TERRA