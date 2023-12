Encontro de gerações marca especial do Rei Roberto Carlos

Em tradicional programa de fim de ano, Roberto Carlos recebe o fenômeno sertanejo Ana Castela e o humorista Paulo Vieira

Na plateia, a ansiedade dos convidados para acompanhar a voz mais aclamada do Brasil era evidente. Já no palco, as emoções ganharam cores e formas assim que Roberto Carlos (82) entoou a primeira canção, Como É Grande o Meu Amor por Você. Foi nessa atmosfera que o rei conduziu a gravação do Roberto Carlos Especial, apresentação exibida há mais de 40 anos pela Globo em celebração ao Natal. “Cada ano que passa, aumenta minha alegria de dividir esse meu amor com vocês!”, falou o rei, que dividiu o palco com artistas para lá de especiais, entre eles, a boiadeira do momento: Ana Castela (20). “Não sei se posso, mas vou falar, quero agradecer a você, à banda, todo mundo foi muito carinhoso comigo. Quero que saiba que não estou aqui só por mim, mas pela minha mãe, que está aqui na frente, e pelo meu pai, que está também. Prometi que não ia chorar, viu”, falou a cantora, emocionada e diante dos pais, Michele e Rodrigo. “Posso dizer que 2023 foi um ano especial na minha carreira. Gravei meu 1º DVD, cantei fora do País, nas maiores festas do Brasil, conheci tanta gente legal e, agora, fecho com chave de ouro no Especial do Rei e sendo a cantora mais ouvida do Spotify, um sonho, né!”, comemorou Ana.

Bem-humorado, o cantor deu show de vitalidade. “Todo mundo sabe que sempre gostei de gíria, de falar um português bem à vontade, desde os tempos de broto. Então, hoje, vou chamar uma convidada

especial, essa mina entregou tudo este ano, tá ligado? Com vocês essa estrela, Luísa Sonza!”, brincou ele, ao chamar a cantora para cantar Olha. Veterano, Fabio Jr. (70) ganhou valiosos conselhos de Roberto. “Você precisa parar de fumar”, disse o rei. “Eu diminuí 87%, é difícil. Eu chego lá!”, respondeu Fabio, que fez dueto da música É Preciso Saber Viver.

O riso foi garantido com a participação de Paulo Vieira (31). “Nem acredito que estou aqui, Roberto. Minha família te ama, minha mãe te ama, você é o RBD das mães. É com mãe que a gente aprende a gostar de você. Isso foi estratégia de carreira?”, brincou o humorista, que ainda fez versões com as músicas do rei. “Eu quero ter 1 milhão de seguidores para minhas publis poder engajar”, cantarolou ele, arrancando risadas dos convidados VIPS. Para completar, os músicos Jão (29) e Mumuzinho (39) subiram ao palco com o rei. “Eu me sinto lisonjeado, porque represento milhares de cantores jovens que estão começando, humildes, que sonham em estar aqui”, exaltou Mumuzinho.

Na plateia, Fátima Bernardes (61) com seu Túlio Gadêlha (36), Juliana Didone (39), Ary Fontoura (90) e Beth Goulart (62) se emocionaram. “Eu até quero pegar uma rosa, mas com esse pé não vou poder me arriscar hoje”, lamentou Fátima, sobre o fato de ter sofrido uma lesão durante aula de dança e estar andando com ajuda de muletas. Já em ritmo de fim de ano, Juliana elencou as suas expectativas para 2024. “Que a gente tenha mais empatia pelo outro, pelo planeta, a gente realmente precisa olhar para essas coisas. Porque é guerra, é o mundo se acabando...”, frisou a atriz.

Ao final da gravação, como de costume, Roberto jogou as suas tradicionais rosas vermelhas para o público, que foi ao delírio em busca da lembrança! “O Roberto joga amor com as rosas, mas na verdade provoca um caos na plateia, as mulheres ficam loucas querendo e, no fim, uma sai com a flor e a outra

com um cabo da rosa!”, brincou Paulo Vieira.

FOTOS: AGNEWS E MANOELLA MELLO