Com pé machucado, Fátima Bernardes participa do Especial do Roberto Carlos: 'Está quase bom'

Em conversa com a imprensa, Fátima Bernardes e Túlio Gadelha falaram sobre o especial do cantor, gravado nesta quarta-feira, 29

Fátima Bernaredes (60) foi uma das celebridades que esteve presente na gravação do show especial de fim de ano de Roberto Carlos (82), na noite desta quarta-feira, 29. Acompanhada do namorado, Túlio Gadêlha (36) ela conversou com a imprensa e brincou sobre seu pé quebrado.

"Não [me impediu de vir ao show], já estou há 28 dias com o pé assim, não vai ser agora. Agora é hora de aproveitar, já está quase bom. Vamos indo!", disse Fátima Bernardes, que estava usando uma bota ortopédica . A apresentadora machucou o pé em uma aula de dança, no início do mês.

A apresentadora do The Voice Brasil ainda contou que esta foi a primeira vez que o namorado participou da gravação do programa especial. "É o primeiro ao vivo e a cores, na televisão eu vejo todos", acrescentou o deputado federal.

"A Nádia, mãe dele, minha sogra coleciona. Eu falei com ela que eu vim, e ela disse: 'Vai ser demais'. Estamos vindo também por ela", completa Fátima Bernardes. A jornalista ainda acrescenta que, apesar de estar animada, iria se cuidar durante a apresentação.

"Eu até quero [pegar a rosa], mas com esse pé não vou poder me arriscar hoje", lamentou ela, que logo foi amparada pelo amado. "Eu vou pular por ela, pode deixar [risos]". A gravação do especial de fim de ano de Roberto Carlos para a Globo aconteceu em uma casa de shows na zona oeste do Rio de Janeiro.

A apresentadora sofreu uma lesão durante uma aula de dança em 2 de novembro. "Foi só uma pirueta mal feita na aula de dança. Logo, logo, estarei 100%", disse. Túlio também comentou sobre o que aconteceu com a amada. "Aprontando quando eu estava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé."

CONFIRA A CONVERSA COM FÁTIMA BERNARDES E TÚLIO GADELHA: