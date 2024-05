Flávia e Alex Mapeli planejam futuro após casamento: 'Continuar se amando'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Flávia e Alex Mapeli relembram sufoco antes de subirem ao altar e ponderam sobre futuro da união

Era uma vez um casal que subiu ao altar depois de oito anos de um amor digno dos contos de fadas. Essa é a história do enlace dos influenciadores Flávia Charallo (25) e Alex Mapeli (25), que celebraram e oficializaram a união com um casamento encantador, realizado na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. “A gente sempre pensava que era novinho e não estava com pressa”, revela Alex.

“Sempre tivemos o sonho de casar. Geralmente, pensamos que é um sonho mais da mulher, mas o Alex também sempre teve essa ideia do casamento, da construção da família. Juntamos nossos sonhos para realizar tudo nesse dia tão especial”, comemora Flávia, em papo exclusivo com a CARAS, pouco tempo antes de embarcar para a tão esperada lua de mel.

Tudo saiu melhor ainda do que o esperado. Desde que começaram a namorar, Flávia e Alex já salvavam as mais diversas referências do que queriam para a cerimônia. A ideia era mesmo que os dois tivessem um dia de príncipe e princesa. “Optamos por uma decoração de inspiração europeia, com rosas e hortênsias brancas. No bufê, demos preferência a um menu mais simples, que todo mundo gostasse. Nossos amigos são jovens e gostam dessa simplicidade”, conta a noiva, já com saudade do momento único.

Além da cerimônia cheia de delícias, Flávia e Alex ainda puderam contar com o carinho dos familiares e amigos, que fizeram questão de emanar boas vibrações para o futuro do casal. Os influenciadores Lucas Rangel (26) e Lucas Bley (31) foram escolhidos como um dos casais de padrinhos da cerimônia. “Esse dia com certeza será inesquecível para todos nós”, festejou Rangel. “Muito emocionado, sem palavras”, completou Bley.

A festa teve um gosto ainda mais especial depois de um momento de verdadeira provação e superação que Alex enfrentou no início deste ano. Em fevereiro, ele precisou ser internado após contrair catapora e ter um quadro muito mais grave da doença do que geralmente acontece com crianças. “A vida nos surpreende quando menos esperamos. Passei um sufoco gigantesco, quase uma semana internado na UTI. Sim, peguei catapora sendo adulto, que vem muito mais forte. Foi bem difícil, mas Deus sabe de tudo e ele nunca deixou de estar do meu lado. Só queria ficar saudável e feliz, perto da minha família”, desabafou o influenciador, que conseguiu se recuperar para o enlace matrimonial menos de três meses depois do susto que levou.

Foi quase impossível controlar a emoção quando os noivos subiram ao altar. “A sensação é muito louca. Começamos a namorar ainda com 17 anos, bem novos. Quando você é muito jovem, você duvida que coisas assim são possíveis. O mundo é muito cruel”, admite Flávia. “Nos emocionamos muito na hora, seguramos para não chorar demais. Foi lindo ver a carinha dele, ali, me esperando em cima do altar. Meu pai ama o Alex, tem ele como filho e eu também amo a mãe dele. Somos mesmo uma família. Passa um filme pela cabeça. Lembrei de quando nos conhecemos, cada dia que passamos juntos lá atrás, tudo que vivemos... É uma sensação de missão cumprida”, comemora a noiva.

De malas prontas para a lua de mel, o casal embarca para Bali, na Indonésia, onde se hospedarão em dois hotéis de luxo. Para o futuro, Alex e Flávia já pensam em aumentar a família e dar sequência ao conto de fadas. “A gente já mora junto há oito anos, quisemos a cerimônia para ter as bênçãos. Espero que a gente continue se amando, mantendo a relação de companheirismo, já adotei o sobrenome dele!”, conclui ela.

FOTOS: FERNANDO OLIVEIRA E LARISSA PALMEIRAS