Flávia Charallo e Alex Mapeli revelam quando vão se casar: 'Colecionando datas'

Em participação no CARAS Inverno, Flávia Charallo Alex Mapeli falaram sobre o início do relacionamento e que estão organizando o casamento

Flávia Charallo e Alex Mapeli revelaram quando vão se casar. Os dois estão juntos há sete anos e se conheceram atráves do trabalho como criadores de conteúdo. Em participação no especial CARAS Inverno, eles contaram que o casamento será no próximo ano. "Colecionando datas", brincou ela.

"A gente fez sete anos de namoro, agora vamos fazer cinco de noivado e mais um para casar... Vamos colecionando datas", brincou a influenciadora. "Brincadeira, a gente pretende se casar ano que vem! [...] Estamos começando a organizar tudo agora", completou Flávia Charallo.

Eles ainda revelaram que desde o início do namoro falavam sobre o casamento e filhos. "A gente sempre pensava que era novinho e não estava com pressa", contou Alex. "A gente sempre foi de aproveitar cada fase da nossa vida muito bem, sem pressa, um passo de cada vez. O que é para ser vai ser", completou ela.

Para comemorar os sete anos de namoro em abril, o casal viajou em um tour pela Finlândia e Paris. Primeiro, na Finlândia, os dois enfrentaram um frio de -10 graus Celsius e andaram de trenó. Além disso, o ponto alto do passeio foi observar a aurora boreal. Em seguida, em Paris, eles conheceram pontos turísticos como a famosa Torre Eiffel e aproveitaram um jantar romântico.

Por último, foram para Amsterdã, onde passearam por ruas mais tranquilas. Eles terminaram a viagem em Nova York, onde aproveitaram o clima urbano. Flávia Charallo e Alex Mapeli compartilham a rotina e a vida como casal nas redes sociais.

