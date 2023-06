Barbara Fialho entrega surpresas de casamento com empresário: 'Demos uma adiada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Barbara Fialho celebrou o concerto do maestro João Carlos

A modelo Barbara Fialho foi mais uma das celebridades que esteve presente no concerto do maestro João Carlos realizado no Teatro Santander, em São Paulo, nesta quarta-feira, 28. Em entrevista à CARAS Brasil, a profissional entregou detalhes de seu casamento com o empresário Felipe Siqueira.

"Demos uma adiada [no casamento], vou precisar passar um tempo fora do Brasil. Queremos fazer uma coisa linda, mas logo logo a gente casa", afirmou Barbara Fialho, que ainda revelou que a cerimônia terá uma parte temática. "Vamos ter uma tenda de circo, só vou falar isso", completou a modelo, fazendo mistério.

Além dos planos do casamento, a modelo também conta que tem se dedicado à carreira musical e está preparando um novo lançamento. "Estava editando um vídeo clipe antes de vir para o concerto. Minha nova música se chama Fênix, é um projeto muito lindo, fotografei no Deserto da Namíbia", contou ela, citando o país da África.

Para ela, a canção nova diz respeito às mudanças da vida e também pode ser comparada com a maternidade. Barbara Fialho é mãe da pequena Maria, que nasceu em 2019, fruto do relacionamento com Rohan Marley, filho do cantor Bob Marley. Os dois começaram a se relacionar naquele ano, mas não deram continuidade ao relacionamento.

"Quando você vira mãe, você morre para renascer. A ideia clara de que você nunca mais vai ser aquela menina que podia pegar uma mochila e ir para Tóquio. Fala sobre isso, nos momentos difíceis a gente consegue se reinventar sim. Mas é a profundidade que traz a beleza", afirmou ela, que continua equilibrando a carreira como modelo.

Por fim, Barbara Fialho ainda celebrou a oportunidade de estar no concerto do maestro João Carlos, que escolheu a sequência de filmes Star Wars como tema da apresentação. "Adoro o trabalho dele e gosto de música clássica. Ele é uma das pessoas mais especiais desse cenário no Brasil, e eu também amo Star Wars. Assisti todos, tenho os meus favoritos."

CONFIRA FOTOS DE BARBARA FIALHO NO CONCERTO DO MAESTRO JOÃO CARLOS