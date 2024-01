BBB 24: Rodriguinho culpa aliado por comentários sobre Yasmin: 'Não fiz nada'

De novo? Rodriguinho volta a negar comentários polêmicos sobre corpo de Yasmin Brunet e joga responsabilidade para um de seus aliados no BBB 24

Neste sábado, 20, Rodriguinho protagonizou mais um episódio polêmico no BBB 24. É que o cantor voltou a negar que fez comentários controversos relacionados ao corpo de Yasmin Brunet. Mas desta vez, o pagodeiro surpreendeu ao ‘jogar’ a responsabilidade para um de seus aliados no reality show da Globo, o executivo Nizam.

Em conversa com Lucas Henrique e Matteus, o cantor reacendeu a polêmica ao comentar sobre a eliminação de Lucas Pizane, que deixou a casa após não se manifestar sobre as declarações. Os colegas de confinamento queriam entender o que foi dito, mas Rodriguinho omitiu suas críticas relacionadas ao corpo da modelo.

"Eu não me lembro do que foi falado. Não foi nada muito pesado, mas ele [Pizane] se incomodou. Pode ser isso, ele não se posicionou", disse o pagodeiro. Lucas repreendeu, dizendo que não é legal comentar sobre o corpo das mulheres dentro ou fora da casa: “Mas é isso, dá para dar uma ideia. Eu já dei várias ideias no Vini”, disse o professor de geografia.

“Ele fica falando de mulher, e eu falo: 'Irmão, segura a onda. Parece adolescente de 15 anos, pô'”, Lucas completou sobre Vinicius o pagodeiro quis saber se o atleta era solteiro. O professor novamente se posicionou contra os comentários machistas envolvendo as mulheres da casa mais vigiada do Brasil, independente do status de relacionamento.

“O próprio lance de comentar o corpo feminino, cara, é que a gente, que é homem, é criado numa estrutura da sociedade em que a gente olha a mulher como um objeto sexual. Como corpo para satisfazer o nosso desejo sexual, como se fosse realmente um objeto. Então se alguém te falou que você fez, pô, reflete sobre aquilo", disse Lucas.

Foi então que Rodriguinho alegou inocência e decidiu colocar a culpa em Nizam pelas declarações sobre a modelo: "O Nizam chegou para mim outro dia e falou: 'O que você acha do corpo da Yasmin?'. Pô! Eu falei: 'A Yasmin é uma mulher bonita'. Ele: 'Ela é estranha'. Ela é bonita!”, o pagodeiro omitiu seus comentários sobre o corpo da loira.

"A mulher tem 35 anos, não dá para ficar falando de corpo. É uma situação muito m*rda!”, disse Rodriguinho, que ainda completou dizendo que não sabe se está com a reputação ‘manchada' fora do reality show: "Eu nem sei se tô queimado lá fora. Sei que eu não fiz nada, mas as pessoas enxergam de outro jeito", ele finalizou o assunto.

Rodriguinho: "Eu nem sei se tô queimado lá fora. Sei que eu não fiz nada, mas as pessoas enxergam de outro jeito" #BBB24pic.twitter.com/O5l89kY1EN — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 20, 2024

O que Rodriguinho disse sobre Yasmin Brunet?

Para quem não acompanhou, Rodriguinho causou polêmica ao opinar sobre o corpo de Yasmin em uma conversa com Nizam: "Eu acho ela bem bonita. Já foi melhor. Ela tá mais velha hoje, mas ela é bonita ainda", disse o cantor. "Eu não estou falando do rosto. O rosto é lindo. Eu achei o corpo dela meio estranho", respondeu Nizam.

Os brothers então elogiaram Yasmin, dizendo que ela é "gente boa" e que "surpreendeu", e o artista voltou a falar sobre a aparência da sister. "Você percebe, ela está mais velha. Ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro", disse. Depois, Rodriguinho chegou a ser confrontado pela loira, mas negou os comentários.