BBB 24: Rodriguinho é detonado por esnobar show de Leo Santana: “Desrespeitoso”

O que rolou? Rodriguinho é duramente criticado por comportamento controverso em show de Leo Santana durante festa no BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 18, os confinados tiveram a oportunidade de curtir um show de Léo Santana durante a terceira festa do Big Brother Brasil 24. Mas, Rodriguinho não se empolgou e decidiu esnobar o cantor durante toda a apresentação. O comportamento do pagodeiro não passou despercebido e gerou repercussão entre o público do reality show da Globo.

Durante a apresentação do marido de Lore Improta e pai de Liz, o cantor achou que seria de bom tom assistir afastado dos demais brothers. No início, ele permaneceu em pé, com os braços cruzados e sem interagir com o artista. Por fim, Rodriguinho desistiu de tentar se enturmar e passou a assistir à apresentação sentado e com a cara fechada.

Rodriguinho está assistindo o show do Léo Santana distante e de braços cruzados. #BBB24pic.twitter.com/Fqdb2rcLBB — POPTime (@siteptbr) January 18, 2024

Léo até tentou dar uma animada, convocando os brothers para interagir em diversos momentos do show, mas não teve jeito, Rodriguinho manteve a expressão de poucos amigos e transpareceu desinteresse. A atitude do pagodeiro não passou despercebida pelos internautas e foi rotulada como "desrespeitosa" nas redes sociais.

“Cara, a galera toda se divertindo com o show do Léo Santana e ele sentado o tempo todo, isso chega a ser desrespeitoso”, disse um na rede social X, o antigo Twitter. "Acho que a frustração dele foi nunca ser chamado para cantar lá", opinou mais uma. “Chocada como o rodriguinho sempre tá com essa energia de invejoso”, outra lembrou do comportamento do cantor no show da Ludmilla.

show da ludmilla / show do léo santana



chocada como o rodriguinho sempre tá com essa energia de invejoso #bbb24pic.twitter.com/ExjdDgk6tR — cris dias (@crisayonara) January 18, 2024

Durante a apresentação da cantora em uma das festas na casa mais vigiada do Brasil, Rodriguinho também ficou sentado e esnobou o show. Depois, o cantor comentou com Wanessa Camargo que não gostou de uma música de Ludmilla que tinha palavrão na letra. “Qualquer pessoa pode se escandalizar com a frase ‘bate o p**** na minha cara”, disse ele.

Mãe de Ludmilla detona Rodriguinho:

A mãe da cantora Ludmilla, a empresária Silvana Oliveira, apareceu nas redes sociais para defender sua filha após ver o cantor Rodriguinho criticando a artista. Ela não deixou barato e até lembrou que o herdeiro do pagodeiro também é cantor e tem composições com palavrões em seu repertório, acusando o artista de machismo.

"Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão? [...] Aí, você vê onde está o recalque. É puro recalque”, ela detonou o cantor: “Outra coisa, amo as músicas do Gaab, filho dele. E fala palavrão, também. Aí, você vê onde está o machismo. Macho pode falar e mulher não?”, disparou Silvana. A equipe do cantor se posicionou sobre as falas da mãe de Ludmilla.