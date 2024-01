BBB 24: Mãe de Ludmilla detona Rodriguinho: ‘Puro recalque’

Mãe de Ludmilla não engole críticas de Rodriguinho para sua filha e detona o cantor nas redes sociais para defender a herdeira: ‘Se perdeu?’

A mãe da cantora Ludmilla, a empresária Silvana Oliveira, apareceu nas redes sociais para defender sua filha após ver o cantor Rodriguinho criticando a artista. Tudo aconteceu após o show de Ludmilla no BBB 24, da Globo, no último final de semana e o cantor criticou uma música da cantora e também sua aparência.

Rodriguinho comentou com Wanessa Camargo que não gostou de uma música de Ludmilla que tinha palavrão na letra. “Qualquer pessoa pode se escandalizar com a frase ‘bate o p•rª na minha cara’. Se fosse nova, iria ser feia essa frase. Essa frase não é legal. Eu não gosto e nunca vou gostar”, disse ele.

Então, a mãe de Ludmilla defendeu as canções da herdeira. "Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão? [...] Aí, você vê onde está o recalque. É puro recalque. [...] Outra coisa, amo as músicas do Gaab, filho dele. E fala palavrão, também. Aí, você vê onde está o machismo. Macho pode falar e mulher não? É engraçado, né? Ah, Rodriguinho, vovô, vem embora! Foi fazer o quê aí dentro, esse menino? Fica quietinho para morrer velhinho. Mas não quer, não. Ele não quer ficar quietinho para morrer velhinho. Quer ficar fazendo graça em BBB. Ah, te manca! É por isso que eu não vou [pro BBB]. Ir pra lá fazer essas graças e passando vergonha? Ah, ficava quietinho aqui, filho!", afirmou ela.

Então, Silvana ainda rebateu os comentários de Rodriguinho sobre a aparência da cantora. "Alguém comentou que Ludmilla estava bonita e ele disse: 'Mas também, com o dinheiro que ela tem'. Oxe, mas ele já teve dinheiro. E não ficou bonito por quê? Diz aí, meu irmão. Se perdeu? Gastou o dinheiro e não cuidou da cara? Pare de ser fã encubado. Rodriguinho, não está com saudade dos netos? Vovô surtou. Manda para casa. Misericórdia", alfinetou.

a mãe da lud se pronunciou sobre o rodriguinho ter falado mal da ludmilla depois do show e no final ela ainda colocou ele em seu devido lugar kkkk #BBB24pic.twitter.com/pD5DHnqbm0 — matheus (@whomath) January 14, 2024

Brunna Gonçalves fala de presente de Ludmilla

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves ficou impressionada ao receber o boleto para pagar o IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor) do carro de luxo que ganhou da esposa, a cantora Ludmilla, no ano passado. Este será o primeiro ano que ela vai pagar o imposto e ficou surpresa com o valo altíssimo.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o valor do boleto. O IPVA do carro veio no valor de R$ 11.661,92. “O primeiro IPVA a gente nunca esquece”, disse ela na imagem e ainda colocou emojis de susto.

Brunna tirou sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no início de 2023 e logo ganhou um carro de luxo da esposa. Ludmilla presenteou a amada com uma Land Rover Discovery na cor preta, que é avaliada em R$ 730 mil.

O carro foi dado de surpresa em abril de 2023. "Cheguei em casa e simplesmente tinha uma Land Rover Discovery na minha garagem pra mim! Meu amor me deu esse carrão! Te amo, minha vida. Sou infinitamente grata por tudo o que você faz por mim. Não tenho nem palavras. Eu tenho um carro", escreveu a bailarina em seu Instagram.