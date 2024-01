BBB 24: Equipe de Rodriguinho se posiciona após 'treta' com mãe de Ludmilla

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Rodriguinho se posicionou após comentários da mãe de Ludmilla sobre o cantor do BBB 24

Rodriguinho se tornou alvo de críticas de Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, após comentários sobre a apresentação da artista no BBB 24, no último sábado, 13. Nas redes sociais, a empresária sugeriu que ele ficasse "quietinho" e afirmou que ele estaria com "recalque".

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do músico se posicionou e afirmou que não irá emitir comunicados sobre o assunto. Na festa do BBB, Rodriguinho comentou com Wanessa Camargo que não gostou de uma música de Ludmilla, que contém um palavrão na letra.

Após a repercussão da conversa, Silvana usou suas redes sociais para rebater o cantor. "Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão? [...] Aí, você vê onde está o recalque. É puro recalque. [...] Outra coisa, amo as músicas do Gaab, filho dele. E fala palavrão, também. Aí, você vê onde está o machismo."

"Macho pode falar e mulher não? É engraçado, né? Ah, Rodriguinho, vovô, vem embora! Foi fazer o quê aí dentro, esse menino? Fica quietinho para morrer velhinho. Mas não quer, não. Ele não quer ficar quietinho para morrer velhinho. Quer ficar fazendo graça em BBB. Ah, te manca! É por isso que eu não vou [pro BBB]. Ir pra lá fazer essas graças e passando vergonha?", completou.

Rodriguinho também fez comentários sobre a aparência de Ludmilla, e a mãe da artista rebateu a fala. "Alguém comentou que Ludmilla estava bonita e ele disse: 'Mas também, com o dinheiro que ela tem'. Oxe, mas ele já teve dinheiro. E não ficou bonito por quê? Diz aí, meu irmão. Se perdeu? Gastou o dinheiro e não cuidou da cara? Pare de ser fã encubado."

CONFIRA O VÍDEO DE SILVANA REBATENDO FALAS DE RODRIGUINHO NO BBB 24: