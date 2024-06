Filha caçula de Heloisa Perissé viraliza com música no TikTok e Spotify

Filha caçula de Heloisa Perissé, Tontom conquistou os usuários do TikTok com sua música e foi parar na playlist Viral do Spotify

Filha caçula de Heloisa Perissé, Tontom já é um sucesso na internet. Com apenas 17 anos, a jovem Antônia, que tem o apelido de Tontom, viralizou com o lançamento da música Tontom Perigosa. A canção é um sucesso no TikTok e foi parar em primeiro lugar na lista da playlist Viral 50 do Spotify.

A música vem sendo repostada por vários usuários da rede social em seus vídeos e é elogiada pela sua batida e estilo. A canção Tontom Perigosa é apenas o primeiro single do EP da cantora.

"Que surreal. A maior loucura da minha vida, ainda sem acreditar nisso! Obrigada obrigada obrigada mil vezes a você que me escuta e todos os envolvidos", disse ela no Instagram.

Recentemente, Tontom contou que compôs as músicas aos 15 anos. “Passei por um processo de amadurecimento das ideias, precisei ganhar confiança. Por isso, fiz tudo com muita calma”, disse ela ao Jornal Extra.

Além de cantora, ela também é atriz e atuou no filme Uma Fada Veio Me Visitar junto com Xuxa Meneghel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tontom (@tontommmmm)

Heloisa Perissé faz rara aparição com o marido

A atriz e humorista Heloisa Perissé surgiu em clima de romance há pouco tempo. A estrela fez uma rara aparição ao lado do seu marido, Mauro Farias, em um aeroporto no Rio de Janeiro.

No flagra, os dois apareceram abraçados enquanto caminhavam pelos corredores do local e até trocaram beijos apaixonados. Mauro foi ao local para buscar a esposa, que fez uma viagem de bate e volta para São Paulo na quarta-feira.

Vale lembrar que Mauro e Heloisa estão casados desde 2002. Recentemente, ela contou que eles já tiveram idas e vindas, mas são muito apaixonados. “Ele é um parceirão. Só estou casada há 21 anos, atingimos a maioridade, porque separamos 21 mil vezes”, disse ela no programa Mais Você.

Mauro Farias é diretor de audiovisual e roteirista. Ele trabalhou na Globo por vários anos e deixou a emissora em 2021 durante uma decisão de ambas as partes de não renovar o contrato fixo. Em sua trajetória na TV, ele dirigiu as séries Aline, de 2009, e O Diário de Tati, de 2012.