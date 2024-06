Irmão de Nahim descobriu morte de cantor através da imprensa: 'Dei um pulo da cama'

Em entrevista à CARAS Brasil, irmão de Nahim revelou que foi uma das primeiras pessoas a saber sobre a morte do cantor

Paulo Roberto, irmão do cantor Nahim, revelou que ficou sabendo da morte do artista após receber uma série de ligações por parte da imprensa, para tentar confirmar o falecimento. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela como foram os últimos momentos ao lado do famoso.

"Está sendo muito difícil. Eu que recebi a notícia cedo, meu telefone estava tocando muito as 7:00 e era de uma emissora querendo confirmar e dei um pulo da cama com a Lisa e fomos apurar", diz ele, que é casado com a repórter Lisa Gomes, do TV Fama. "A Lisa tentou falar com a Andrea [ex-esposa de Nahim] e o filho, mas foi sem sucesso e então ela ligou para a irmã do Nahim", explica Paulo.

Apesar de não ter ligação sanguínea com o Nahim, Paulo conta que os dois eram muito próximos e tinham uma verdadeira relação de irmandade. "Ele me chamava de irmão. Tanto que em uma entrada ao vivo no Power Couple, ele falou para a Adriane Galisteu que queria o irmão dele e a cunhada na próxima temporada do reality", lembra.

O último contato entre eles aconteceu na última semana, quando eles conversaram sobre um trabalho que o cantor faria nos próximos dias. "Eu falava sempre com ele, deve ter uns 10 dias que nos falamos pela última vez", conta ele.

"A Lisa também falou com ele há uns dias atrás, onde ele iria participar de um podcast e eu sugeri a ela perguntar se ele queria minha companhia como fazia antigamente e ele respondeu com um áudio tão legal me elogiando e eu disse pra Lisa 'ganhei o dia'", finaliza.

O sepultamento de Nahim está marcado para acontecer nesta sexta-feira, 14, Cemitério Municipal de Miguelópolis, em São Paulo. O velório, que será aberto ao público, acontecerá Alesp - Assembléia Legislativa de SP e se inicia a partir das 20h e termina as 10 horas.