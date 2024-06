Por que Nahim nunca tirava os óculos escuros em público? Cantor explicou

Ao longo de sua carreira, Nahim manteve um mistério sobre nunca tirar os óculos de sol em público. Ele, inclusive, foi velado usando o acessório

Na manhã desta quinta-feira, 13, o cantor Nahim, ícone dos anos 80, foi encontrado morto em sua casa em Taboão da Serra, São Paulo. Ao longo de sua carreira, o artista manteve um mistério sobre nunca tirar os óculos de sol em público. Ele, inclusive, foi velado usando o acessório.

Em 2013, ele falou sobre o assunto pela primeira vez em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez e tirou o acessório. Com isso, mostrou uma cicatriz no olho direito, resultado de ceratocone e glaucoma.

Os óculos também eram uma vaidade do cantor, que optou por usá-los para "preservar o mistério" em torno de seu olhar. Nahim havia passado por três transplantes de córnea no olho esquerdo, sendo o primeiro deles realizado em 1988.

"Eu tive um problema chamado ceratocone. Eu transplantei o primeiro, depois fiz outros, e até hoje estou em tratamento", contou ele durante participação no programa Luciana By Night (2012-2021), na RedeTV!. Em seguida, ele tirou o acessório e mostrou a cicatriz. "Eu fiquei meio vesgo, e meu olho também está mais claro. Eu fiz o transplante com uma córnea limpa", detalhou.

O ceratocone altera a forma da córnea, tornando-a cônica. Além de reduzir sua espessura. Os sintomas frequentes são visão turva e sensibilidade à luz. Por outro lado, o glaucoma é uma condição mais séria que danifica o nervo óptico, resultando em perda gradual da visão.

Manter o mistério

"Estou tentando trazer o olho para a direção certa. Então, para manter o mistério, eu uso óculos escuro. Eu continuo enxergando tudo no olho direito. Do esquerdo eu ainda faço tratamento", detalhou Nahim, que estava com 60 anos na época.

No final de 2021, o cantor passou por uma cirurgia na córnea direita. Na época, havia o risco iminente de perder completamente a visão no olho direito, enquanto o esquerdo já apresentava problemas.