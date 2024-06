Aposta de Silvio Santos e reality shows: veja a trajetória do cantor Nahim

Nesta segunda, 13, o cantor Nahim foi encontrado morto em sua residência. Relembre a trajetória do artista, que fez sucesso nos anos 1980

Na manhã desta quinta-feira, 13, o cantor Nahim, conhecido por seus sucessos nos anos 80, foi encontrado morto em sua residência em Taboão da Serra, São Paulo. Nascido em Miguelópolis, São Paulo, o artista iniciou sua trajetória musical na infância, mas alcançou grande popularidade através dos programas de auditório que marcaram a década de 80.

Jorge Elias Júnior começou a carreira em 1978, quando foi descoberto pelo presidente da Copacabana Discos. Ao longo da carreira, gravou 14 álbuns e 86 músicas. Ele fez sucesso com os hits Dá Coração, Coração de Melão e Taka Taka. Na época, ele era presença frequente em programas de auditório da TV.

Ele conquistou o título de maior campeão do quadro Qual É a Música?, do Programa Silvio Santos, mantendo-se invicto por oito meses na competição. Devido a essa conquista, o artista foi convidado para participar do especial em celebração aos 60 anos do programa no início do ano passado, onde se reuniu com outros participantes icônicos do quadro.

Reality shows da Record

Nos últimos anos, o paulistano marcou presença em diversos reality shows da Record. Em 2014, participou do Aprendiz Celebridades, apresentado por Roberto Justus, focado em negócios. Em 2017, integrou o elenco da nona edição de A Fazenda.

Em 2022, ele e sua então esposa, Andreia Andrade, participaram do Power Couple 6. Em outubro do ano passado, os dois anunciaram nas redes sociais o fim da casamento. Eles estavam juntos há 13 anos e casados há cinco.

Ele também atuou como jurado jurado no programa Cante se Puder, que foi apresentado por Patrícia Abravanel no SBT, entre 2012 e 2013. O último post do cantor nas redes sociais convidava seus fãs a participarem da Festa do Morango em Jarinu, São Paulo, onde ele iria se apresentar como uma das atrações.