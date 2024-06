Fãs revendem ingressos para shows de Justin Timberlake após prisão

Justin Timberlake foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado e fãs revendem ingressos de sua turnê mundial após o escândalo; saiba mais!

Parece que as coisas não vão nada bem para Justin Timberlake! Após o cantor ter sido preso em Nova York após ser flagrado dirigindo embriagado na madrugada da última terça-feira, 17, seus fãs começaram a revender os ingressos para sua turnê mundial 'The Forget Tomorrow'.

Segundo o Daily Mail, algumas pessoas desistiram de comparecer ao show e estão vendendo seus ingressos por preços super baixos em sites de revenda nos Estados Unidos. Os tickets chegam a custar em torno de US$ 55 (cerca de R$ 299 na cotação atual) até US$ 11 (em torno de R$ 59). Ingressos em lugares privilegiados também estão sendo vendidos por apenas US$ 19 (cerca de R$ 103).

Mesmo com seus problemas na Justiça, Justin Timberlake segue firme com as datas de sua turnê. O cantor irá se apresentar neste final de semana com dois shows em Chicago. Segundo o veículo, ele chegou a fazer uma reunião com sua equipe, pedindo desculpas pelo transtorno em meio de rumores de um suposto cancelamento da turnê.

Jessica Biel reage à prisão do marido, Justin Timberlake

Após a prisão de seu marido, Justin Timberlake, a atriz Jessica Biel continua focada em seu trabalho. Segundo amigos próximos à revista People, a artista 'não está feliz' com a história.

“Ela teve que filmar ontem. Ela não gosta de nenhuma exposição da família, principalmente negativa”, disse a mesma fonte. A atriz não interrompeu qualquer compromisso profissional e seguiu trabalhando normalmente, porém fez questão de ressaltar que a atriz “estará sempre do lado” do marido e o apoiando. “Ele é um ótimo pai e marido”, disse a fonte.

O cantor foi preso por dirigir embriagado nos Hamptons, em Nova York. As informações foram reveladas pela primeira vez pela ABC News. Após a detenção, ele precisou comparecer a um tribunal. Atualmente, ele está em turnê pelos Estados Unidos.

As fontes do site informaram que ele parecia chateado durante a audiência e a esposa dele, Jessica Biel, não foi até a delegacia para buscá-lo. O artista foi visto apenas com seu advogado.