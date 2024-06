Paula Fernandes lamenta morte de Chrystian e revela inspiração: 'Desde criança'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paula Fernandes revelou que recentemente regravou sucesso de Chrystian e Ralf para projeto musical

Paula Fernandes se pronunciou sobre a morte do cantor Chrystian, dupla com Ralf, personalidade da música que ela guardava uma profunda admiração. Em exclusiva à CARAS Brasil, a artista revelou que recentemente chegou a regravar um dos clássicos da dupla, que acabou de adicionar em seu novo show.

"O Chrystian sempre foi um ícone. A música sertaneja perdeu um artista muito completo e muito querido por todos. Eu sempre amei as músicas e a voz indiscutível deles", disse a sertaneja.

A cantora, que acaba de lançar o EP Qual Amor te Faz Feliz?, comentou que seu repertório sempre contou com músicas conhecidas na voz de Chrystian, personalidade a qual ela admira desde que era uma criança apaixonada pelo sertanejo.

"Recentemente gravei "No mesmo olhar", que é uma música de Chrystian e Ralf e "Saudade", um dos maiores clássicos de toda a carreira, está presente no repertório do meu novo show. Eles fizeram parte da trilha sonora da minha vida, desde criança", diz.

Chrystian faleceu aos 67 anos de idade na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado em um hospital de São Paulo. O artista enfrentava problemas nos rins e já havia marcado uma cirurgia de transplante, que iria acontecer no final deste ano.

Com 60 anos de carreira, há quatro anos ele seguia cantando sozinho e mantinha uma certa distância de seu irmão, Ralf. Em conversa com a imprensa, Ralf chegou a comentar sobre não ter conseguido ter contato com o antigo parceiro nos últimos meses de vida.

“Infelizmente, não pude abraçar o meu irmão. Não coincidiam nossas agendas. A gente não se via há quatro anos. Isso é muito triste. Já havia perdido meu pai e minha mãe. Agora, meu irmão… A música perdeu um grande artista”, disse ele.