Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', revela que será pai pela primeira vez

Dono do sucesso 'Caneta Azul', o cantor Manoel Gomes surpreendeu ao anunciar a chegada de seu primeiro filho: 'Canetinha azul'

O cantor e compositor Manoel Gomes, famoso pelo hit 'Caneta Azul', surpreendeu os seguidores na noite de terça-feira, 18, ao revelar que será pai. A novidade foi compartilhada através de um vídeo especial em seu perfil oficial no Instagram.

No registro publicado, Manoel aparece segurando um ultrassom enquanto celebra a notícia. "Vou ser papai. Olha aqui, canetinha azul novo, coisa boa demais", declarou o artista. Para complementar o anúncio, ele cantou o trecho de uma canção feita especialmente para o herdeiro.

"É meu filho que vai nascer. Caneta azul mesmo vai crescer, coisa que Deus me deu, eu canto mesmo com todo prazer…", disse Manoel Gomes. O cantor, de 54 anos, namora a influenciadora digital pernambucana Diva Gomes, de 41, desde novembro do ano passado.

Recentemente, ele abriu as portas de sua mansão em Alphaville, em São Paulo, e mostrou detalhes da nova residência ao canal no YouTube 'PodPah'. A casa conta com piscina, área gourmet, quartos espaçosos, sala de ampla, sala de cinema, garagem para três carros e dois andares.

"Vivia numa casa apertada, agora tenho uma casa folgada", disse Manoel Gomes, na ocasião. Ele contou que está realizado com a mudança e feliz com a nova conquista. "Aqui tem uns pássaros que cantam e isso lembra a minha região", declarou.

Saiba de onde vem a fortuna de Manoel Gomes

O cantor Manoel Gomes, que faz sucesso com o hit Caneta Azul, surpreendeu seus fãs ao mostrar que se mudou para uma nova mansão. Ele se mudou para uma casa luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo, e abriu as portas do local para o canal PodPah no YouTube. Agora, que tal saber mais sobre o artista?

De acordo com o Jornal Extra, o dinheiro de Manoel Gomes vem dos investimentos que ele fez e também com campanhas publicitárias. Parte da renda dele fez da divulgação de publicidade em suas redes sociais, já que tem mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram, e ele também tem uma empresa em seu nome.

Além disso, ele também faz sucesso com novas parcerias musicais. Recentemente, ele gravou o hit Lá Ele com o cantor Tierry e também fez seu próprio álbum, chamado Manoel Gomes - Blue Pen. Manoel ainda é contratado do SBT para ser repórter no programa Circo do Tiru.

Hoje em dia, ele vive na mansão em Alphaville e tem um carro de luxo, que é uma Range Rover, que é avaliada em R$ 650 mil. Vale lembrar que ele ficou famoso em 2019, quando o hit Caneta Azul viralizou nas redes sociais.