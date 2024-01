Cuidados com o cabelo: shampoo, escova secadora e mais produtos para garantir na Amazon

Confira dicas de produtos incríveis e adicione na sua rotina de cuidados

Se você está procurando novos produtos incríveis para adicionar na sua rotina de cuidados com as madeixas, não pode perder essas dicas! Selecionamos 8 itens que estão disponíveis na Amazon e que vão fazer toda a diferença nos seus fios. Tem de tudo: shampoo, escova secadora e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos para cuidar dos fios:

1. Shampoo anticaspa intensivo, Dercos, Vichy: https://amzn.to/3shKHKj

Esse shampoo auxilia no controle da caspa por até 6 semanas, trata e controla a descamação do couro cabeludo a partir da primeira aplicação, alivia e diminui a sensação de coceira e desconforto causados pela caspa.

2. Escova secadora, Relaxbeauty: https://amzn.to/46VJiZ4

Com potência de1200W, essa escova seca, alisa e modela os fios. Atinge a temperatura de 140°C, possui cabo giratório 360° e revestimento cerâmico que protege as madeixas do calor.

3. Kit Argan Oil, Inoar: https://amzn.to/3SmZpui

O kit conta com um shampoo e um condicionador hidratantes, que podem ser usados diariamente em todos os tipos de cabelo. Possuem fórmulas com óleo de argan, manteiga de cacau e óleo de jojoba, garantindo resultados incríveis.

4. Óleo nutritivo Cachos Mágicos, Eico: https://amzn.to/45Yrf2S

Com óleo de jojoba e proteína de quinoa em sua fórmula, esse óleo nutritivo é indicado para cabelos cacheados. Possui proteção térmica e, ainda, garante fios brilhantes e sem frizz por até 48 horas.

5. Kit Nutritive, Kérastase: https://amzn.to/477MFMF

Indicado para cabelos ressecados, esse kit conta com um shampoo e uma máscara, que vão garantir uma nutrição completa nos fios.

6. Shampoo Absolut Repair Molecular, L’Oréal Professionnel: https://amzn.to/3FFksR3

Graças à sua fórmula enriquecida com peptídeos e 5 aminoácidos, esse shampoo repara a estrutura macromolecular do cabelo, que torna-se mais forte e nutrido, com maior elasticidade, movimento e maciez.

7. Shampoo Acidic Bonding Concentrate, Redken: https://amzn.to/49k9zSu

Enriquecido com um sistema de reparação concentrado, esse shampoo oferece reparo da força, condicionamento e proteção da fibra capilar. Em fios descoloridos, age prevenindo o desbotamento da cor.

8. Sérum Genesis Homme, Kérastase: https://amzn.to/3FYYZTv

Esse sérum fortificante antiqueda pode ser usado diariamente, sendo ideal para cabelos enfraquecidos e com tendência à queda. Enriquecido com aminexil, retarda a queda dos fios, ajuda a ancorar a fibra na raiz e, ainda, ajuda a preservar a barreira natural protetora da pele do couro cabeludo.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

