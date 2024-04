Sabonete, esfoliante, hidratante e mais: 11 itens para a hora do banho perfeita

Desenvolvido especialmente para a hora do banho, esse sabonete produz uma espuma que limpa a pele de forma suave. Com 55% de óleos naturais em sua fórmula, proporciona uma sensação de pele nutrida e bem cuidada.

Nada como desacelerar a rotina e tirar um tempinho para cuidar de você, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 11 itens incríveis para uma hora do banho perfeita. De hidratante a esfoliante, não vão faltar opções para um momento de autocuidado completo.

Formulado com niacinamida, alantoína e manteiga de abacate, esse hidratante corporal diminui o atrito entre as pernas e demais áreas do corpo propensas à assaduras, ajudando a recuperar e acalmar regiões sensibilizadas.

4. Spray perfumado La Piel, Eudora: https://amzn.to/44k1MSw

Ideal para uma pele mais firme, hidratada, reparada e revitalizada, esse spray tem a fragrância inspirada no poder do âmbar dourado, combinando a cremosidade da madeira ao frescor das frutas. É formulado com biocolágeno, ativo natural que ajuda a dar firmeza e sustentar diversas áreas do corpo.