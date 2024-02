Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz revela o resultado da abdominoplastia

Com a barriga de fora em novas fotos, a influencer Jéssica Beatriz Costa, que é filha de Leonardo, exibe o resultado da abdominoplastia

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado de sua abdominoplastia. Ela fez a cirurgia plástica na barriga há cerca de dois meses, em dezembro de 2023, e já colocou a barriguinha para jogo em novas fotos nas redes sociais nesta segunda-feira, 19.

Nos stories do Instagram, a estrela surgiu com o abdômen à mostra ao usar um top cropped branco e calça jeans de cintura baixa. Ali, ela revelou o resultado do procedimento e destacou sua barriga reta e a cintura fininha.

Na época da cirurgia, Jessica contou que teve uma complicação após o procedimento. Ela foi diagnosticada com um hematoma na parede abdominal, que teve a formação de um coágulo. Então, a estrela teve que voltar para a sala de cirurgia para fazer a limpeza do local. Apesar do susto, ela se recuperou e o procedimento foi bem-sucedido.

Em dezembro, quando revelou a cirurgia plástica, a influencer contou que era seu sonho realizar a cirurgia no abdômen. "Em primeiro lugar quero agradecer a Deus pela minha vida. Nunca estive tão feliz em estar aqui, viva, com saúde e me recuperando. Quero agradecer a todas as mensagens de amigos, amigas e familiares. Eu não tinha ideia do quanto sou amada. Cada mensagem, cada ligação e principalmente, cada oração, significou e significa muito para mim", disse ela.

E completou: "Fiz uma cirurgia que eu sempre quis fazer, estou me recuperando e estou sumida pois esses últimos dias não foram fáceis. Foram dias extremamente desafiadores e só de lembrar me emociono. Ainda não estou preparada para compartilhar tudo que aconteceu mas tenho certeza que é mais um testemunho de Deus na minha vida! Estou passando hoje para agradecer pelas orações e para falar que graças a misericórdia e boa vontade de Jesus na minha vida, estou bem. Muito obrigada! E a cada pessoa que esteve e está ao meu lado: eu amo muito vocês".

Veja o resultado da cirurgia plástica: