Filha de Leonardo enfrenta problema após cirurgia plástica

Em desabafo após passar pela cirurgia de abdominoplastia, Jéssica Beatriz Costa, que é filha de Leonardo, revela que teve intercorrência

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, passou por uma cirurgia plástica há alguns dias. Ela fez uma abdominoplastia, que é o procedimento para remover o excesso de pele do abdômen, e contou que teve intercorrência na cirurgia e na recuperação.

Sem entrar em detalhes, a jovem contou que perdeu muito sangue na cirurgia e precisou de transfusão. Além disso, ela teve que voltar para o centro cirúrgico depois do procedimento. Ela contou que foi entubada duas vezes, mas ainda não contou o que de fato aconteceu.

Nos stories do Instagram, Jéssica apenas agradeceu por estar se sentindo melhor do que passou e disse que voltará em breve para revelar os detalhes. "Vivi mais um milagre de Deus na minha vida. Prometo que depois vou contar em detalhes tudo que aconteceu. Mas para quem não sabe, fiz abdominoplastia, tive que tomar sangue, voltei para cirurgia de novo. Não foi fácil, mas estou feliz de estar bem", disse ela.

Então, ela relembrou como se sentia após a cirurgia. "Pensei que fosse durar muito tempo esse meu estado de não ter força para fazer nada. Eu só dormia. As pessoas vinham me visitar e eu estava como vegetativa... Sem fazer nada, sem vontade de nada, aquela coisa bizarra", declarou.

Jéssica Beatriz Costa mostrou foto no centro cirúrgico

Na legenda, a estrela contou que a recuperação não está sendo fácil, mas está feliz por ter realizado o procedimento que tanto queria fazer em sua vida. "Em primeiro lugar quero agradecer a Deus pela minha vida. Nunca estive tão feliz em estar aqui, viva, com saúde e me recuperando. Quero agradecer a todas as mensagens de amigos, amigas e familiares. Eu não tinha ideia do quanto sou amada. Cada mensagem, cada ligação e principalmente, cada oração, significou e significa muito para mim", disse ela.

E completou: "Fiz uma cirurgia que eu sempre quis fazer, estou me recuperando e estou sumida pois esses últimos dias não foram fáceis. Foram dias extremamente desafiadores e só de lembrar me emociono. Ainda não estou preparada para compartilhar tudo que aconteceu mas tenho certeza que é mais um testemunho de Deus na minha vida! Estou passando hoje para agradecer pelas orações e para falar que graças a misericórdia e boa vontade de Jesus na minha vida, estou bem. Muito obrigada! E a cada pessoa que esteve e está ao meu lado: eu amo muito vocês".