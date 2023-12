Filha do cantor Leonardo faz cirurgia plástica: ‘Dias não foram fáceis’

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa mostra foto no centro cirúrgico e conta qual foi a cirurgia plástica que realizou: ‘Nunca estive tão feliz’

Filha do cantor Leonardo, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa revelou que fez uma cirurgia plástica nos últimos dias. Nesta quinta-feira, 21, ela exibiu uma foto de quando estava no centro cirúrgico para realizar uma abdominoplastia.

Na legenda, a estrela contou que a recuperação não está sendo fácil, mas está feliz por ter realizado o procedimento que tanto queria fazer em sua vida. "Em primeiro lugar quero agradecer a Deus pela minha vida. Nunca estive tão feliz em estar aqui, viva, com saúde e me recuperando. Quero agradecer a todas as mensagens de amigos, amigas e familiares. Eu não tinha ideia do quanto sou amada. Cada mensagem, cada ligação e principalmente, cada oração, significou e significa muito para mim", disse ela.

E completou: "Fiz uma cirurgia que eu sempre quis fazer, estou me recuperando e estou sumida pois esses últimos dias não foram fáceis. Foram dias extremamente desafiadores e só de lembrar me emociono. Ainda não estou preparada para compartilhar tudo que aconteceu mas tenho certeza que é mais um testemunho de Deus na minha vida! Estou passando hoje para agradecer pelas orações e para falar que graças a misericórdia e boa vontade de Jesus na minha vida, estou bem. Muito obrigada! E a cada pessoa que esteve e está ao meu lado: eu amo muito vocês".

View this post on Instagram A post shared by Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Jéssica Beatriz Costa mostrou antes e depois do corpo recentemente

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo, surpreendeu seus seguidores ao mostrar imagens de antes e depois do seu corpo. Recentemente, ela contou que passou por um processo de mudança de hábitos por 25 dias e teve uma grande diferença em sua silhueta. A estrela mostrou as comparações de fotos e impressionou com a mudança em sua rotina e suas curvas com o passar dos dias. Ela disse que renovou os hábitos alimentares e de exercícios físicos.

"Segundou, então vamos de #antesedepois para inspirar vocês. Sim, essa mudança foi em 25 dias (inclusive tirei print das datas e tirei as fotos em uma parede quadriculada para vocês verem que NÃO tem nada de photoshop). Espero de verdade que de alguma forma eu possa inspirar vocês. Até porque eu já passei por uma situação de estar sem força ou esperança para mudar meus hábitos, sejam eles alimentares ou de começar a fazer exercícios físicos", disse ela.

E completou: "E hoje eu sou a minha própria inspiração de mudança! Quando eu vejo que não estou me sentindo bem com o meu corpo eu vou lá e vejo o quanto eu fui capaz e consegui virar essa chave há 1 ano, o que me faz ter CERTEZA de que se eu consegui antes eu sei que consigo hoje. E assim como eu, você também consegue".