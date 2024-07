Especialista revela popularidade do Brasil em cirurgias plásticas: 'Destinos mais procurados'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi esclarece o que é turismo cirúrgico e como o Brasil tem se destacado

A busca pela aparência ideal tem levado cada vez mais brasileiros aos consultórios de cirurgia plástica, fortalecendo os números que levam o país a ser número um dos procedimentos estéticos. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi esclarece o que é turismo cirúrgico e como o Brasil tem sido um dos países destaques no ramo: "Destinos mais procurados".

Segundo o especialista, o turismo cirúrgico é uma prática cada vez mais popular e envolve a viagem de pacientes a outros países em busca de tratamentos médicos e cirúrgicos, incluindo a cirurgia plástica. O nosso país tem se destacado.

"O turismo cirúrgico para cirurgia plástica no Brasil oferece uma combinação única de profissionais de alta qualidade, custos acessíveis e uma experiência turística enriquecedora. Esses fatores fazem do Brasil um destino altamente desejável para aqueles que buscam melhorar sua aparência física através de procedimentos seguros e eficazes", declara.

O Dr. Nicola Biancardi confessa que existe um grande rigor com relação às cirurgias plásticas no nosso país: "A formação rigorosa e a constante atualização dos profissionais brasileiros garantem que os pacientes recebam tratamentos de alta qualidade e seguros".

"O Brasil tem se destacado como um dos destinos mais procurados para esse tipo de procedimento [...] uma das principais vantagens de realizar cirurgia plástica no Brasil é a qualidade dos profissionais. O país é reconhecido mundialmente pela excelência de seus cirurgiões plásticos, muitos dos quais são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), uma das maiores e mais respeitadas associações de cirurgiões plásticos no mundo", complementa.

'BONITO POR NATUREZA'

Não é só a qualidade e infraestrutura brasileira que são grandes atrativos que favorecem o Brasil no turismo cirurgico, o Dr. Nicola também menciona que o país é um dos destinos mais cobiçados no ramo de cirurgias plásticas por conta de suas belas paisagens.

"Pacientes que optam por realizar cirurgias plásticas no país podem aproveitar para conhecer destinos turísticos famosos, como as praias do Rio de Janeiro, as belezas naturais da Amazônia e as cataratas do Iguaçu. Essa combinação de tratamento médico e turismo torna a experiência ainda mais atraente para muitos pacientes", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DO DR. NICOLA BIANCARDI: