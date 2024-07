Filho de Faustão, João Silva revela valor de item mais caro que já comprou

Tudo isso? Filho do apresentador Faustão, João Silva contou quanto pagou, com o próprio dinheiro, em um de seus objetos de luxo

Filho do apresentador Fausto Silva, o Faustão, João Guilherme Silva mostrou que possui grande desejo de alcançar sua independência financeira ao explicar que possui um contrato com o pai. Agora, em entrevista ao podcast 'No Lucro CNN', o jovem abriu o jogo e revelou o valor do objeto mais caro já adquirido por ele até os dias de hoje.

João provou que, assim como Faustão, também tem uma grande admiração por relógios. Em meio aos itens luxuosos, o apresentador da Band contou que já pagou 40 mil dólares - cerca de R$ 200 mil, na época - em um relógio de ouro com seu próprio dinheiro.

De acordo com João Silva, seu pai ainda o ajudou com uma porcentagem da compra. "Um Yacht Master II, o primeiro relógio que comprei com meu dinheiro, de ouro. Sempre gostei muito de relógio. Foi a compra mais cara, e eu sofri depois para ganhar isso de volta", se divertiu João Silva.

"Eu tinha 18 anos. Foi no começo [da carreira]. E claro, meu pai me ajudou, não era meu aniversário, então eu falei 'pai, vamos fazer um rateio, você paga uma parte e eu a outra'. Mas eu paguei uns 70%. Ele ia me dar o presente, mas eu fiz questão de pagar a maior parte. Foi o único relógio que eu comprei com meu dinheiro mesmo", completou o filho de Faustão.

Ainda na mesma entrevista, João Guilherme Silva explicou que o veterano sempre fez questão de arcar com as despesas da família. "Ele falava assim: 'Pô, eu ganho dinheiro para curtir com a minha família, para vocês curtirem'", declarou o jovem. Aos 20 anos, o herdeiro de Faustão ainda revelou que o desejo de conquistar seu próprio patrimônio.

"Eu falo muito isso: ‘dinheiro que é do meu pai, não é o meu'. Então não tenho muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto. Moro com meus pais e em casa não pago nada de contas. Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas", explicou.

Faustão surge no aniversário da esposa

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, surpreendeu ao ser fotografado em um evento familiar. Na noite desta quinta-feira, 27, o comunicador fez questão de participar da festa de aniversário de sua esposa, Luciana Cardoso, após enfrentar dois transplantes de órgãos.

O astro apareceu sorridente e ao lado de sua família durante a festa. Ele foi fotografado ao lado da esposa e também dos filhos, João Guilherme e Rodrigo.

Vale lembrar que Faustão está longe da TV há cerca de um ano. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração. Apenas seis meses depois, o apresentador precisou realizar uma cirurgia de transplante de rim, mas teve rejeição do órgão e precisou ficar alguns meses internado. Agora, ele está em casa para seguir com sua recuperação e está bem; confira os registros!